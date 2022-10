Globale Trends Arbeitsmarkt: Was bleibt, um den Beschäftigungsgrad in Deutschland zu steigern?

Die Industriestaaten stecken in einem Dilemma: Die kurzfristige Politik zur Bekämpfung der Inflation kollidiert mit dem drängenden Ziel, ein höheres Angebot an Arbeitskräften zu schaffen.

Handelsblatt-Autor Thomas Hanke

Ein Zyniker könnte meinen, dass die auf Inflationsbekämpfung gewendete Geldpolitik erste Erfolge zeigt: In den großen Industrieländern von den USA bis Deutschland sinkt die Zahl der offenen Stellen. Bis zum Sommer war sie auf ein Niveau gestiegen, das weit über dem lag, das vor der Covidpandemie erreicht war. Nicht nur die Pflege- und Heilberufe, die Gaststätten und Hotels suchen dringend Arbeitskräfte, sondern auch der industrielle Kern unserer Volkswirtschaften.

Im September ging die Zahl der angebotenen Jobs erstmals wieder abwärts. Das ist genau das, was die Zentralbanken wollen: Die Nachfrage nach Arbeit herunterschrauben, damit die Inflation nicht noch durch höhere Löhne befeuert wird.

Leider brauchen die Unternehmen und die reifen Volkswirtschaften insgesamt exakt das Gegenteil: nicht weniger Nachfrage nach Arbeit, sondern ein höheres Angebot an Arbeitskräften. Das könnte die bestehenden Spannungen am Arbeitsmarkt abbauen. Nur so kann mehr Wohlstand entstehen.