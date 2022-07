Glücksspiel Plötzlich um eine Milliarde Dollar reicher – Mega-Jackpot elektrisiert Amerika

San Francisco Diese neue Dimension des Glücksspiels in den USA erfasst selbst das elektronische Werbedisplay der kalifornischen Lotteriegesellschaft im Fenster eines Eckladens in San Francisco Downtown nicht mehr: Die drei verfügbaren Nummernfelder zeigen seit Mittwoch den Wert 999 an, die Ziffern reichen nicht mehr für die Summe aus – knapp 1.025 Milliarden Dollar müssten das Display mittlerweile eigentlich zieren. Das entspricht knapp über eine Milliarden Euro. So viel gibt es im Lotto nun zu gewinnen.

Es ist der dritthöchste Jackpot der „Megamillion“-Lotterie. Der größte Gewinn im Jahr 2018 betrug etwa 1,6 Milliarden Dollar, gefolgt von 1,050 Milliarden Dollar im Jahr 2021. Nun hat er wieder die Milliardengrenze geknackt, weil bei den vorherigen 29 Ziehungen niemand Glück hatte. Der Gewinn wuchs stetig weiter.

Staatliche Lotterien sind, wie überall auf der Welt, in den USA ein Weg, um den Spieltrieb der Menschen statt in Casino in staatliche Kassen umzuleiten. Jeder Bundesstaat darf selbst entscheiden, was mit den nicht als Gewinn ausgezahlten Summen geschehen soll. Üblicherweise fließen sie ins öffentliche Schulsystem, in den Bau von Sozialwohnungen oder in die Unterstützung von Obdachlosen.

Investment-Berater und Lehrer für Unternehmensfinanzierung an der New York University, James Berman, hat einen generellen Rat für frischgebackene Lotterie-Champions: „Machen Sie erst mal gar nichts. Stillhalten. Den Gewinn nicht sofort auszahlen lassen. In Ruhe und so anonym und unauffällig wie möglich Berater und Steuerprofis suchen.“ Vorsicht und kühler Kopf seien angebracht: „Es gibt so viele, die groß gewonnen und dann alles wieder verloren haben.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ein bisschen Bluff ist dabei

Zudem die Gesamtsumme grandioser klingt, als das Ergebnis letztlich sein wird. Der Lotterie-Betreiber rechnet auf seiner Webseite vor, dass nach nationalen und lokalen Steuern – letztere sind überall in den USA unterschiedlich – ab Samstag an einen Gewinnenden 30 Jahre lang rund 17,8 Millionen Dollar pro Jahr ausgezahlt werden dürften. Das wären rund 535 Millionen Dollar. Die lokalen Steuersätze für Lotteriegewinne liegen zwischen Null Prozent in Kalifornien oder Florida und über zehn Prozent in New York City.

Wer sich für eine sofortige Einmalzahlung entscheidet, kann nach Steuern mit ungefähr 314 Millionen Dollar rechnen, der Staat behält als erstes dann einen Steuer-Abschlag von 24 Prozent ein, später dann kommt die Jahresendabrechnung. Fällig ist der Höchststeuersatz von bundesstaatlich 37 Prozent plus lokalen Steuern. Diese behält die Steuerbehörde Internal Revenue Service (IRS) dann auch ein.

Geld für staatliche Kassen

Doch das verbleibende Geld kann trotzdem intelligent angelegt werden – und könnte bei vier Prozent Rendite in 30 Jahren etwa auf eine Milliarde Dollar anwachsen, allerdings noch vor Steuern. Es kann sich also theoretisch lohnen, die geringere Gesamtsumme zu wählen.

In manchen Bundesstaaten werden die Namen der Gewinnerinnen und Gewinner nach Auszahlung veröffentlicht, in anderen nicht. Kursiert der Name erst einmal im Internet, ändert sich das Leben der betroffenen Familien noch drastischer als ohnehin schon. Und selbsternannte Finanz- und Immobilienberater sowie dubiose Vermögensverwalter dürften vor ihren Haustüren Schlange stehen.

An diesem Freitag wird mit einem riesigen Ansturm auf die vielen tausend Verkaufsstellen in den USA gerechnet, mit stundenlangen Wartezeiten vor allem bei den „glücklichen“ Läden.

Diese dürfen offiziell damit werben, dass bei ihnen in der Vergangenheit große Summen gewonnen wurden. Die Abzüge dabei sind ein Problem, das eigentlich jeder US-Bewohner am Wochenende gerne haben würde.

Mehr: Wer ist schuld an der massiven Teuerung? Biden und die Konzernbosse gehen aufeinander los