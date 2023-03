Green Deal Von der Leyen plant Produktionsziele für Clean-Tech-Güter

Weniger chinesische Importe, mehr heimische Produktion: Die EU-Kommission will klimaneutrale Technologien stärker fördern – und damit international weniger erpressbar werden.

Die EU-Kommissionschefin will klimafreundliche Technologien fördern. (Foto: dpa) Ursula von der Leyen

Brüssel Um eine gefährliche Abhängigkeit von China zu vermeiden, will die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten Produktionsziele für Solarzellen, Windräder, Batterien und Wärmepumpen vorgeben. Bis 2030 soll die EU in der Lage sein, 40 Prozent ihres jährlichen Bedarfs an emissionsfreien Technologien selbst zu produzieren, schreibt die EU-Kommission in einem Entwurf für den „Green Deal Industrial Plan“. Das Dokument liegt dem Handelsblatt vor.

Behördenchefin Ursula von der Leyen hatte den Gesetzesvorschlag im Januar angekündigt, um Europas Position im globalen Wettbewerb zu stärken. Besonders ambitioniert sind die Vorgaben für Batterien und Windräder: In diesen Bereichen strebt die EU eine Selbstversorgungsquote von 85 Prozent an. Bei der Herstellung von Photovoltaik gibt sich die Kommission dagegen mit 40 Prozent zufrieden – denn die europäische Solarindustrie wurde in den vergangenen zehn Jahren von chinesischen Billiganbietern dezimiert.