 Grenze zwischen Belarus und der Ukraine: „Irgendwann wird es hier aussehen wie in Tschernobyl“

Belarus wurde vergangenes Jahr zum Aufmarschgebiet für die russische Invasion in die Ukraine. Heute ist es ruhig im Grenzgebiet – doch die Unsicherheit bleibt.

Schätzungen zufolge sind 20.000 bis 25.000 Soldaten der ukrainischen Armee an der Grenze zu Belarus stationiert. (Foto: via REUTERS) Ukrainische Soldaten an der Grenze zu Belarus

Dniprowske Als sie das Rumpeln der feindlichen Panzer hörten, sprengten die ukrainischen Soldaten die Brücke. Es war der 24. Februar 2022, um die Mittagszeit, am ersten Tag des russischen Angriffs. Nachdem die Grenztruppen in Dniprowske, einem kleinen ukrainischen Ort an der Grenze zu Belarus, von den frühmorgendlichen Drohnenangriffen noch überrascht worden waren, wollten sie kein Risiko mehr eingehen. Sie brachten 700 Kilogramm Dynamit zur Explosion.

Mehr als ein Jahr später steht Anton mit Schutzweste und Helm an der Abbruchstelle der Brücke. „Die Belarussen sehen alles, was wir tun“, brummt der ukrainische Offizier und weist auf den intakt gebliebenen Teil der Brücke in 100 Meter Entfernung. Dazwischen liegen drei kollabierte Stücke des Straßenbelags im Grenzfluss Dnepr, der in diesem sumpfigen Gebiet ein fast unüberwindbares natürliches Hindernis darstellt.