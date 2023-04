Großbritannien BBC-Chairman Richard Sharp tritt nach Finanzskandal zurück

Dem Ex-Goldman-Sachs-Banker wird Mithilfe für ein Darlehen an den früheren britischen Premierminister Boris Johnson zum Verhängnis. Vorerst bleibt er aber im Amt.

Der ehemalige BBC-Chef soll dem ehemaligen britischen Premier Boris Johnson einen Kredit vermittelt haben. (Foto: Reuters) BBC-Zentrale in London

London Der Verwaltungsratsvorsitzende der BBC, Richard Sharp, ist am Freitag zurückgetreten. Zuvor hatte ein Untersuchungsbericht der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt festgestellt, dass der 67jährige es versäumt habe, bei seinem Einstellungsgespräch die Hilfestellung für einen Kredit an den früheren britischen Premierminister offenzulegen. „Ich habe beschlossen, dass es richtig ist, die Interessen der BBC in den Vordergrund zu stellen“, schreibt der Ex-Goldman-Sachs-Banker in seiner Rücktrittserklärung.

Sharp wird vorgeworfen, dass er einen Kredit in Höhe von 800.000 Pfund (rund 900.000 Euro) an Johnson vermittelt hat, bevor der damalige Premier ihn 2021 für die Spitzenposition bei der BBC vorschlug. Die oppositionelle Labour Partei forderte seit langem den Rücktritt des BBC-Chefs, der vor seinem Amtsantritt rund 400.000 Pfund an die Konservative Partei gespendet hatte.

Sharp hat die Vorwürfe eines politischen Deals mit Johnson stets bestritten. Der Untersuchungsbericht hat nach seiner Meinung festgestellt, dass seine Einflussnahme „unbeabsichtigt und nicht wesentlich“ gewesen sei.