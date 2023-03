Der Ex-Premier attackiert das Nordirland-Abkommen seines Nach-Nachfolgers. Wegen der Partygate-Affäre steht er währenddessen erneut unter Druck.

Der frühere britischer Regierungschef Boris Johnson soll sich Hoffnungen machen, noch einmal Premierminister zu werden. (Foto: Reuters) Störenfried der britischen Politik: Boris Johnson

London An Boris Johnson scheiden sich in Großbritannien auch sieben Monate nach seinem Rücktritt immer noch die Geister. Der frühere Premierminister schaffte es am Wochenende, sowohl seinem Ruf als politischen Störenfried gerecht zu werden als auch sein Sündenregister in Erinnerung zu rufen.

Erst kritisierte Johnson den Deal, mit dem sein Nach-Nachfolger Rishi Sunak gerade den Streit mit der EU über Nordirland beigelegt hatte. Es würde ihm „sehr schwer fallen“ für das sogenannte „Windsor Framework“ zu stimmen, sagte der 58jährige. Kurz danach holte ihn die „Partygate“-Affäre wieder ein, nachdem die vorläufigen Ergebnisse eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses nahelegen, dass der frühere Regierungschef das Unterhaus über seine Regelverstöße während der Pandemie belogen haben könnte.

