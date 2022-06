Großbritannien Boris Johnson gewinnt Misstrauensvotum – aber der Rückhalt bröckelt weiter

London Boris Johnson bleibt vorerst Premierminister in Großbritannien. Der politisch stark angeschlagene Regierungschef gewann am Montagabend ein kurzfristig anberaumtes Misstrauensvotum seiner eigenen Fraktion mit 211 zu 148 Stimmen. Johnson hätten für einen Sieg 180 Stimmen der 359 konservativen Unterhaus-Abgeordneten gereicht. Bei den englischen Buchmachern hatten die meisten mit einer Quote von eins zu vier auf einen Sieg Johnsons gewettet.

Das Ergebnis fiel jedoch deutlich knapper aus, als es die Anhänger des Premiers erhofft hatten und zeigt den tiefen Riss, der durch die britischen Konservativen geht. Mehr als 40 Prozent der Fraktion stimmten gegen ihren eigenen Regierungschef. Nach den geltenden Statuten der Konservativen Partei darf in den kommenden zwölf Monaten zwar kein neuer Misstrauensantrag gegen Johnson gestellt werden. Sicher kann Johnson sich aber dennoch nicht sein. Die Tories haben ihre Regeln schon öfter geändert, um politisch unliebsame Führer loszuwerden.

Johnson Vorgängerin Theresa May gewann ihre eigene Vertrauensabstimmung im Dezember 2018 mit 200 zu 117 Stimmen, was einer Mehrheit von etwa 63 Prozent entspricht. Um auf das Niveau von May zu kommen hätte Johnson 226 Stimmen auf sich vereinigen müssen.

Der heutige Brexit-Minister und Johnson-Vertraute Jacob Rees-Mogg hatte damals das Ergebnis von May als „schrecklich“ für eine Premierministerin bezeichnet und ihr den Rücktritt nahegelegt. Der erfolgte dann sieben Monate später unter massiven Druck der Partei. Wie lange Johnson sich noch halten kann, ist offen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Boris Johnson vor Misstrauensvotum durch Skandal geschwächt

„Ich denke, dass dies wahrscheinlich der Anfang vom Ende ist“, hatte John Penrose vor der Vertrauensabstimmung prophezeit. Der Beauftragte des Premiers zur Korruptionsbekämpfung war erst am Montagmorgen aus Protest gegen Johnson zurückgetreten. Historisch gesehen sei die Autorität eines Premierministers nach einer nicht überzeugend gewonnenen Vertrauensabstimmung so stark geschwächt, „dass er einige Monate später aufgibt.“

Der 57-jährige Premier hatte in einer Fraktionssitzung vor der Abstimmung um sein politisches Überleben gekämpft. „Offen gesagt gibt es keine alternative Vision, die ich höre“, sagte Johnson. Die oppositionelle Labour Partei könne die nächsten Wahlen nur dann gewinnen, wenn die Tories „so dumm sind, sich in eine sinnlose, brudermörderische Debatte über die Zukunft der Partei zu stürzen“. Das Beste liege noch vor Großbritannien, versprach der Tory-Chef und kündigte baldige Steuersenkungen an.

Das Misstrauensvotum war zustande gekommen, nachdem übers Wochenende mehr als 54 Tory-Abgeordnete Johnson schriftlich das Vertrauen entzogen hatten. „Mehr als 15 Prozent der konservativen Parteimitglieder im Parlament haben eine Vertrauensabstimmung beantragt“, hatte Sir Graham Brady, Vorsitzender des sogenannten „1922 Committee“ am Montagmorgen mitgeteilt.

Die Rebellion aus den eigenen Reihen hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Geschwächt hat Johnson vor allem der sogenannte „Partygate“-Skandal. Der Premier hatte während des Corona-Lockdowns an mehreren Feiern am Regierungssitz in der Downing Street Nummer 10 teilgenommen und für den Verstoß gegen die Regeln eine Geldstrafe erhalten. Kurz danach veröffentlichte die beamtete Staatsekretärin Sue Gray einen Untersuchungsbericht, der Johnson für die Regelverstöße politisch verantwortlich machte. „Du hast eine Kultur der Gesetzesübertretungen zugelassen“, kritisierte der konservative Abgeordnete Jesse Norman seinen Parteichef am Montag.

Großbritannien rutscht in eine Stagflation

Johnson hatte die Parlamentswahlen 2019 mit dem Versprechen gewonnen, den Brexit des Landes zu vollenden. Sechs Jahre nach dem historischen Referendum über den Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU kann davon jedoch keine Rede sein. Die Zollgrenze zwischen Nordirland und der EU bleibt ein Dauerstreitpunkt mit Brüssel. Auf dem britischen Arbeitsmarkt fehlen Gastarbeiter aus der EU. Die britischen Farmer leiden unter dem Wegfall der Subventionen aus Brüssel.

Hinzu kommt, dass Großbritannien in der stärksten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren steckt. Die Inflation bewegt sich in Richtung zehn Prozent. Das Wirtschaftswachstum ist nahezu zum Stillstand gekommen. Es droht eine langanhaltende Stagflation. „Wir haben es mit einem historischen Schock für die Realeinkommen zu tun“, hatte Notenbankchef Andrew Bailey kürzlich gewarnt. Die Lebenshaltungskosten vieler Briten sind durch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise geradezu explodiert. Allein die Energierechnungen der meisten britischen Haushalte werden sich innerhalb eines Jahres verdoppeln.

Und der nächste Stimmungstest wartet schon. Ende Juni drohen den regierenden Tories zwei weitere Niederlagen, wenn in den Wahlkreisen Wakefield in West Yorkshire und Tiverton und Honiton in Devon wichtige Nachwahlen stattfinden. Zwar ist die konservative Mehrheit im Unterhaus dadurch nicht gefährdet. Doch der Urnengang in den beiden von den Tories gehaltenen Wahlkreisen gilt als wichtiges Barometer für die schlechte Stimmung im Land.

Mehr: Britische Regierung unterstützt Haushalte mit Milliardenhilfen