Großbritannien Boris Johnson steht vor der nächsten Bewährungsprobe

London Das Timing hätte kaum schlechter sein können: Mitten in der größten Streikwelle seit 30 Jahren muss sich der britische Premierminister Boris Johnson am Donnerstag einem wichtigen Stimmungstest stellen.

In Tiverton and Honiton im konservativen Süden sowie in der früheren Labour-Hochburg Wakefield im Norden des Landes finden zwei Nachwahlen zum Unterhaus statt, die den angeschlagenen Premier weiter schwächen könnten.

Die letzten Umfragen deuten darauf hin, dass Johnsons Konservative Partei deutliche Einbußen hinnehmen muss und die Parlamentssitze an die Liberaldemokraten im Süden und an Labour im Norden verlieren wird.

Die Unterhausmehrheit der Tories von knapp 80 Sitzen ist dadurch zwar nicht gefährdet. Aber das Vertrauen der Konservativen, mit Johnson die nächsten Wahlen zu gewinnen, dürfte weiter schwinden. Der Premier hatte erst vor Kurzem ein parteiinternes Misstrauensvotum knapp überstanden. 41 Prozent der eigenen Fraktion stimmten gegen ihn.

Gefährlich wird für Johnson vor allem die sich immer mehr zuspitzende Wirtschaftskrise. Die Inflationsrate ist im Mai auf 9,1 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit 40 Jahren erreicht.

Arbeitskämpfe drohen in vielen Bereichen

Die Erzeugerpreise kletterten gar um 22 Prozent. Der starke Anstieg der Lebenshaltungskosten ist auch der Hauptgrund, warum in dieser Woche mehr als 40.000 Bahnarbeiter in Großbritannien für höhere Löhne und gegen Stellenkürzungen streiken.

Ein schneller Ausweg aus der Misere ist nicht abzusehen, da auch das Wirtschaftswachstum zum Stillstand gekommen ist und das Bruttoinlandsprodukt schrumpft. Krankenschwestern und Lehrer drohen ebenfalls mit Arbeitskämpfen.

Die Regierung versucht mit direkten Finanzhilfen an Verbraucher und Unternehmen dagegen zu steuern. „Wir nutzen alle Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, um die Inflation zu bekämpfen“, sagte Finanzminister Rishi Sunak. Ende Mai hatte der Schatzkanzler ein Hilfspaket in Höhe von umgerechnet 17,4 Milliarden Euro auf den Weg gebracht und das teilweise mit einer Übergewinnsteuer für Energiekonzerne finanziert.

2 Fahrgäste warten in einer Halle des Euston-Bahnhof bei einem landesweiten Streik der Bahnbeschäftigten. (Foto: dpa) Bahn-Streik in Großbritannien

„Wir steuern auf eine Rezession in den kommenden Jahren zu“, sagte der frühere konservative Finanzminister Kenneth Clarke voraus. Der Vertrauensverlust in die britische Wirtschaft zeigt sich inzwischen auch auf den internationalen Devisenmärkten, wo das britische Pfund im Laufe eines Jahres gegenüber dem Dollar mehr als zwölf Prozent an Wert verloren hat. Das macht die Importe noch teurer und treibt die Preise weiter nach oben. Die Ökonomin Catherine Mann, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, fordert deshalb schnellere Zinserhöhungen, um den Außenwert des Pfundes zu stützen.

Die Bank of England hatte zuletzt die Leitzinsen „nur“ um einen Viertelprozentpunkt auf 1,25 Prozent angehoben, obwohl Inflationsrate bis zum Herbst auf mehr als 11 Prozent steigen soll. Notenbankchef Andrew Bailey räumte ein, er sei weitgehend „machtlos“ gegen den Inflationsschub.

Premierminister will Gewerkschaften die Stirn bieten

Johnson kann sich eine solche Kapitulation politisch nicht leisten und stemmt sich mit Durchhalteparolen und Modernisierungsversprechen gegen die Krise. Den streikenden Eisenbahner will er die Stirn bieten: Wenn die Regierung auf die Lohnforderungen der Gewerkschaft eingehe, würden die Bahnunternehmen pleitegehen, warnt der Premier. Darüber hinaus werde die Inflation weiter angeheizt.

Ob er damit die öffentliche Meinung im Arbeitskampf auf seine Seite ziehen kann, ist allerdings nicht ausgemacht. Denn obwohl viele Briten von dem Streik der Eisenbahner genervt sind, zeigen sie aber auch Verständnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, die seit Jahren Reallohnverluste hinnehmen müssen. In den beiden Wahlbezirken in Devon und den Midlands sind die stark steigenden Lebenshaltungskosten die Topthemen des Wahlkampfs.

Wahlplakat der Labour Partei in Wakefield, wo am Donnerstag Nachwahlen stattfinden. (Foto: Reuters) Wahlkampf im Norden Englands

Johnson steckt dabei in einem Dilemma, zu dem er selbst beigetragen hat: So konnten die Tories den traditionell von der Labour Partei gehaltenen Wahlkreis in Wakefield 2019 nur deshalb gewinnen, weil ihr Spitzenkandidat den dortigen Wählern versprach, die Lebensverhältnisse im ärmeren Norden an jene im reicheren Süden anzugleichen.

Nach der gewonnenen Wahl flossen in einer ersten Runde umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro in die nördlichen Landesteile. Inzwischen hat die Wirtschaftskrise jedoch auch die traditionell konservativen Farmer im Süden erfasst, die sich jetzt von ihrer Regierung im Stich gelassen fühlen.

Konservative haben ein Sexproblem

Daneben gibt es aber auch noch lokale Themen, die für die Konservativen nicht schmeichelhaft sind. In Wakefield musste der Tory-Abgeordnete Imran Ahmad Khan sein Mandat niederlegen, nachdem er für einen sexuellen Übergriff auf einen Minderjährigen verurteilt wurde.

In Tiverton and Honiton verlor der Konservative Neil Parish seinen Sitz, weil er während einer Unterhausdebatte Pornos auf seinem Smartphone geschaut hatte. Dass er sich hinterher damit entschuldigte, er habe nach Traktoren gesucht und sei versehentlich auf der Porno-Website gelandet, gehört zu den Skurrilitäten britischer Politik.

