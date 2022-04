 Großbritannien: Boris Johnson will bis zu acht neue Atommeiler bauen lassen

Eine neue Energiestrategie soll das Vereinigte Königreich unabhängiger machen und seinen Klimazielen näherbringen. Vom Fracking dagegen hält der Premier zunächst nichts.

Eine Frau spaziert entlang des Atommeilers Sizewell B in Suffolk. Daneben soll ein neues Kraftwerk Sizewell C entstehen. (Foto: Reuters) Kernkraftwerk Sizewell B in Suffolk

Berlin Das „Osterpaket“ von Boris Johnson hat durchaus ein paar Ähnlichkeiten mit dem von Robert Habeck. Sowohl der britische Premierminister als auch der deutsche Wirtschafts- und Klimaminister wollen die erneuerbaren Energien massiv ausbauen, um ihre Klimaziele zu erreichen.

Einen gravierenden Unterschied gibt es allerdings: Während Johnson nach seiner heute vorgestellten Energiestrategie bis 2050 auch bis zu acht neue Kernkraftwerke einplant, bleibt Habeck dabei: „Atomkraft? Nein danke.“

Johnson hat sich mit seinem ambitionierten Ausbau der Atomenergie gegen seinen Schatzkanzler Rishi Sunak durchgesetzt, der dadurch erhebliche Kosten auf den britischen Haushalt zukommen sieht. Zumal der Staat angeblich kurz davor steht, sich an dem geplanten Atommeiler Sizewell C in Suffolk mit 20 Prozent zu beteiligen.

