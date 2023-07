Großbritannien Britische Regierung macht den Gewerkschaften ein Friedensangebot

Lohnerhöhungen von durchschnittlich 6,5 Prozent sollen die Massenstreiks im öffentlichen Dienst beenden. Verhandeln will die britische Regierung darüber aber nicht.

Zahlreiche junge Ärzte gingen für mehr Lohn auf die Straße. (Foto: Bloomberg) Assistenzärzte demonstrieren in Großbritannien

London Die britische Regierung hat ihr Lohnangebot für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst aufgestockt, um die seit Monaten andauernden Massenstreiks auf der Insel zu beenden. Premierminister Rishi Sunak kündigte am Donnerstag an, dass die Löhne und Gehälter von Millionen öffentlichen Arbeitnehmern um durchschnittlich 6,5 Prozent im Finanzjahr 2023/24 steigen sollen.

Er akzeptierte damit den Vorschlag der unabhängigen Lohnfindungskommission, die sich aus Experten der Wirtschaft zusammensetzt. Ursprünglich wollte die Regierung nur ein Plus von 3,5 Prozent anbieten.

„Das heutige Angebot ist endgültig“, sagte Sunak auf einer Pressekonferenz in 10 Downing Street. „Es wird keine weiteren Gespräche über die Löhne geben. Kein noch so großer Streik wird diese Entscheidung ändern.“ Die zusätzlichen Ausgaben des Staates würden weder durch neue Schulden noch durch höhere Steuern finanziert. Damit sind die Ministerien nun aufgefordert, den finanziellen Spielraum für die Lohnerhöhungen durch Einsparungen an anderer Stelle zu schaffen.