Großbritannien Britische Regierung unterstützt Haushalte mit Milliardenhilfen

Finanzminister Sunak hat staatliche Nothilfen in Milliardenhöhe verkündet, um die Privathaushalte auf der Insel zu entlasten. Energiekonzerne sollen mit einer Sondersteuer belegt werden.

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten will die britische Regierung Energieunternehmen mit einer Sondersteuer belegen und Verbraucher entlasten. (Foto: Reuters) Rishi Sunak

London Am Ende war der Druck einfach zu groß: Eine Inflationsrate, die sich in Richtung zehn Prozent bewegt. Energierechnungen für mehr als 29 Millionen britische Haushalte, die im April über Nacht um 50 Prozent gestiegen sind. Benzinpreise, die innerhalb von drei Monaten um 14 Prozent gestiegen sind. Großbritannien erlebt den größten Anstieg der Lebenshaltungskosten seit der Ölkrise in den 1970er Jahren.

Finanzminister Rishi Sunak hat deshalb nach langem Zögern staatliche Nothilfen in Milliardenhöhe verkündet, mit denen die Privathaushalte auf der Insel um bis zu 400 Pfund (471 Euro) entlasten werden sollen. Acht Millionen Rentner sollen darüber hinaus mit 300 Pfund unterstützt werden. Für bestimmte Sozialhilfeempfänger soll es eine weitere Entlastung von 650 Pfund geben. Die Kosten des Hilfspakets könnten sich auf mehr als zehn Milliarden Pfund (11,8 Milliarden Euro) belaufen.