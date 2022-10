Großbritannien Britischer Finanzminister beerdigt Agenda von Premierministerin Truss – Märkte reagieren positiv

London Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hat die steuerpolitischen Pläne von Premierministerin Liz Truss nahezu vollständig rückgängig gemacht. Um die nervösen Finanzmärkte zu beruhigen, zog Hunt die eigentlich erst für Ende Oktober geplante Kehrtwende vor und strich nahezu alle Pläne für Steuersenkungen.

„Wir werden fast alle steuerlichen Maßnahmen rückgängig machen, die im Wachstumsplan vor drei Wochen angekündigt wurden und für die noch keine parlamentarische Gesetzgebung begonnen hat“, sagte der Finanzminister am Montagmittag in London.

Das wichtigste Ziel für Großbritannien sei im Moment die Stabilität. Die Regierung wolle ihren Teil dazu beitragen. Am Nachmittag wird Hunt sich Fragen der Parlamentarier im britischen Unterhaus stellen.

Truss und ihr am vergangenen Freitag entlassener Finanzminister Kwasi Kwarteng hatten Ende September in einem Mini-Haushaltsentwurf ein „Wachstumsprogramm“ aus Steuersenkungen auf Pump und Deregulierungen vorgestellt. Die Finanzmärkte reagierten geschockt auf die ungedeckte Wette, und die Bank of England musste mit massiven Anleihekäufen eingreifen, um eine Finanzkrise abzuwenden. Das Hilfsprogramm war am Freitag ausgelaufen, was den Handlungsdruck auf die Regierung enorm erhöhte.

Die Anleger begrüßten den von Hunt verkündeten Kurswechsel in der britischen Finanzpolitik. Die Zinsen für kurzfristige und langlaufende britische Staatsanleihen gaben 30 und 40 Basispunkte nach, und das britische Pfund konnte gegenüber dem Dollar zulegen.

Analysten sind jedoch skeptisch, ob Truss mit dem Kurswechsel das zerstörte Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewinnen kann. „Dieses chronische Glaubwürdigkeitsproblem wird in absehbarer Zeit nicht behoben werden“, warnte Benjamin Nabarro, Chefökonom der US-Großbank Citigroup in London.

Der neue britische Finanzminister dürfte heute vor dem Parlament eine Kehrtwende verkünden. (Foto: AP) Jeremy Hunt

Der Finanzminister machte nicht nur die von Truss ursprünglich geplante Senkung der Körperschaftsteuer für Unternehmen wieder rückgängig, auch der Eingangssteuersatz soll nicht mehr wie vorgesehen im nächsten Jahr von 20 auf 19 Prozent sinken. Zuvor hatte die Premierministerin auf Druck ihrer Partei die geplante Senkung des Spitzensteuersatzes von 45 auf 40 Prozent zurücknehmen müssen.

Steuersenkungen erst, wenn die Lage sie erlaubt

Steuererleichterungen werde es erst dann geben, wenn die wirtschaftlichen Umstände das erlaubten, sagte Hunt. Von Truss’ früheren Plänen bleibt nur noch übrig, dass die Beiträge zur staatlichen Sozialversicherung (National Insurance) nicht erhöht und die Freibeträge für die Stempelsteuer bei Grunderwerb angehoben werden.

Deutliche Einschnitte soll es auch bei den von Truss versprochenen Energiehilfen geben. Der staatlich finanzierte Preisdeckel für Strom und Gas soll vorerst nur noch bis zum April 2023 gelten und nicht wie ursprünglich vorgesehen für zwei Jahre. Er sei mit Truss übereingekommen, „dass es unverantwortlich wäre, die öffentlichen Finanzen weiterhin der unbegrenzten Volatilität der internationalen Gaspreise auszusetzen“, sagte Hunt.

Erst vergangene Woche hatte Truss es abgelehnt, die Energiehilfe zeitlich stärker zu begrenzen. „Glaubt er, dass die Rentner im März mit sehr hohen Energierechnungen konfrontiert werden sollten?“, fragte sie während der parlamentarischen Fragestunde Oppositionsführer Keir Starmer. Genau das werde passieren, wenn ihre Pläne nicht umgesetzt würden. Nun geschieht es doch.

Weitere Unterstützung für Verbraucher und Unternehmen über das Frühjahr hinaus soll nur noch gezielt gewährt werden, um die Ausgaben dafür zu begrenzen. Ursprünglich sollte das Energiehilfspaket rund 150 Milliarden Pfund kosten. Andere Sozialausgaben ließ Hunt zunächst unangetastet, kündigte aber weitere „schwierige Entscheidungen sowohl bei den Steuern als auch bei den Ausgaben“ an, wenn er Ende Oktober seinen Haushaltsentwurf vorlegen werde.

Tories planen Sturz der Premierministerin

Mit dem Kahlschlag ihres Finanzministers sind alle Kernelemente von Truss’ wirtschaftspolitischer Agenda vom Tisch, und ihre Autorität als Regierungschefin wird von Parlamentariern ihrer eigenen Konservativen Partei offen infrage gestellt. In parteiinternen Krisensitzungen wurde bereits über ein Misstrauensvotum und mögliche Nachfolger diskutiert.

Nach Berichten britischer Medien könnten in dieser Woche mehr als 100 Tory-Abgeordnete Truss schriftlich das Vertrauen entziehen. Das würde normalerweise für ein parteiinternes Misstrauensvotum reichen. Nach den Parteiregeln darf die Premierministerin jedoch erst nach zwölf Monaten herausgefordert werden. Truss-Kritiker drängen deshalb auf eine Änderung der Statuten. Die frühere Kulturministerin Nadine Dorries brachte neben Neuwahlen auch eine Rückkehr von Boris Johnson an die Regierungsspitze ins Gespräch.

