Großbritannien Britischer Finanzminister Hunt nimmt Steuerpläne zurück – Märkte reagieren positiv

Nach dem Abgang von Kwasi Kwarteng versucht sein Nachfolger nun, die Märkte zu beruhigen. Doch auch eine Kehrtwende könnte den Tories nicht reichen.

Der neue britische Finanzminister dürfte heute vor dem Parlament eine Kehrtwende verkünden. (Foto: AP) Jeremy Hunt

London Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hat am Montag weitreichende Änderungen an den umstrittenen Haushaltsplänen der Regierung angekündigt. Er informierte am Mittag die Öffentlichkeit, am Nachmittag soll eine Erklärung im britischen Unterhaus folgen.

Die Körperschaftssteuer für Unternehmen soll nicht von 25 auf 19 Prozent abgesenkt werden, zudem fällt auch die geplante Senkung der Einkommenssteuer von 20 auf 19 Prozent aus. Man könne diese Steuersenkungen nicht mit neuen Schulden finanzieren. Eine Reihe von weiteren Steuersenkungen werde ebenfalls nicht eingeführt, so Hunt.

Die Abkehr von diesen Plänen werde dem britischen Fiskus Kosten von circa 32 Milliarden Pfund pro Jahr ersparen. Ein Energiepreisdeckel soll bis April 2023 uneingeschränkt gelten, danach jedoch angepasst werden und nicht mehr universell gültig sein. Details dazu müssten noch erarbeitet werden, so Hunt.

Der Finanzminister betonte die Dringlichkeit seiner Ankündigungen auch damit, dass diese relevant für die Finanzmärkte seien. „Keine Regierung kann die Märkte kontrollieren, aber Regierungen können für mehr Stabilität sorgen", sagte Hunt. Die Märkte reagierten kurz nach dem Statement wohlwollend: Das britische Pfund legte gegenüber dem Dollar zu, die Risikoaufschläge für britische Staatsanliehen fielen.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mit der Ankündigung nimmt die Regierung von Premierministerin Liz Truss einen Großteil von Hunts Vorgänger Kwasi Kwarteng Ende September vorgestellten Steuererleichterungen wieder zurück. Truss könnte gestürzt werden Die Finanzmärkte hatten nach der Ankündigung der Steuererleichterungen ohne einen Plan zur Gegenfinanzierung heftig reagiert. Das Pfund fuhr im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller. Die Bank of England musste mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärften für viele Hausbesitzer die Krise der Lebenshaltungskosten. Bereits am vergangenen Freitag hatte Truss ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und in einer bemerkenswerten Pressekonferenz eine teilweise Kehrtwende angekündigt. Dass Hunt nun noch einmal nachlegt, gilt als Zeichen, dass die Regierung die Lage als äußerst ernst einschätzt. Doch glaubt man britischen Medien, ist Truss als Regierungschefin ohnehin kaum noch zu halten. Demnach wird in der konservativen Regierungspartei bereits ihr Sturz vorbereitet. Der langjährige konservative Abgeordnete Roger Gale sagte der BBC, de facto sei Hunt jetzt Premierminister. Laut „Daily Mail“ muss sich Truss möglicherweise noch in dieser Woche einem Misstrauensvotum stellen. Mehr als 100 Abgeordnete der regierenden konservativen Partei seien bereit, sie zu stürzen. Mehr: Noch ist sie Premier, aber die Macht hat Liz Truss längst verloren