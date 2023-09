Großbritannien Britischer Finanzminister: Inflation steuert in Richtung fünf Prozent

Jeremy Hunt ist überzeugt, dass die Inflation bis Ende 2030 auf unter fünf Prozent fallen wird. Zuletzt sank die Teuerungsrate im Juli auf 6,8 Prozent von 7,9 Prozent im Juni.

Im September seien Ausrutscher der Inflation möglich, so Hunt. (Foto: Reuters) Jeremy Hunt, britischer Finanzminister

London Der britische Finanzminister Jeremy Hunt rechnet auf mittlere Sicht mit einem deutlichen Rückgang der Inflation in Großbritannien. Im September könne es wohl noch einen Ausrutscher geben, sagte Hunt am Sonntag der BBC. Aber danach dürfte die Jahresteuerung wie von der britischen Notenbank (BoE) prognostiziert auf rund fünf Prozent sinken.

Die Halbierung der Inflation war eines von fünf zentralen Versprechern, das der konservative Premierminister Rishi Sunak den Wählern für 2023 gemacht hat. „Wir sind auf dem besten Weg, die Inflation in diesem Jahr zu halbieren“, hatte Hunt am Samstag erklärt. „Und wenn wir an unserem Plan festhalten, werden wir den Druck auf Familien und Firmen gleichermaßen verringern.“

Im Oktober 2022 hatte die Inflationsrate mit 11,1 Prozent den höchsten Wert seit 41 Jahren erreicht. Inzwischen ebbt die Teuerung ab, ist aber immer noch die höchste unter den sieben führenden Volkswirtschaften (G7). Im Juli sank sie auf 6,8 Prozent, von 7,9 Prozent im Juni. Die Bank of England (BoE) geht davon aus, dass die die Inflation bis Ende 2023 auf 4,9 Prozent sinkt. Dies wäre ein schnellerer Rückgang als noch im Mai prognostiziert. Mehr: Leitzins in Großbritannien steigt auf höchstes Niveau seit 15 Jahren