Großbritannien Britischer Finanzminister Kwarteng entlassen – Regierung vor Kurswechsel

Liz Truss feuert ihren engsten Verbündeten. Seine umstrittenen Haushaltspläne hatten nicht nur an der Londoner Börse für Chaos gesorgt. Doch auch der Stuhl der Premierministerin wackelt kräftig.

London Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng ist von Premierministerin Liz Truss entlassen worden. Das bestätigte er am Freitagnachmittag via Twitter. Zuvor hatten britische Medien übereinstimmend berichtet.

Ihm werden die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten angekreidet, die auf schuldenfinanzierte Steuersenkungen und hohe Ausgaben zur Dämpfung der Energiepreise zurückgehen. Ein Nachfolger sei noch nicht bekannt.

Kwarteng beendete seine Teilnahme bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington vorzeitig, um zu Krisentreffen nach London zurückzukehren. In dem auf Twitter geteilten Brief an Truss schrieb Kwarteng, ein Festhealten am Status quo mit hohen Steuern und niedrigem Wachstum sei weiterhin de falsche Weg für Großbritannien. "Es ist nun wichtig, die Fiskaldisziplin Ihrer Regierung zu unterstreichen", so Kwarteng weiter.

Der Zeitung „Guardian" zufolge dürfte es auch inhaltlich einen Kurswechsel geben – in Haushaltsfragen und beim bisherigen Plan, die Unternehmenssteuern bei 19 Prozent zu belassen. Kwarteng galt bislang als einer der engsten politischen Verbündeten von Truss, in seinem Breif bezeichnet er Truss als langjährige Kollegin und Freundin.

Finanzminister Kwasi Kwarteng betritt den Regierungssitz über den Hintereingan. Wenige Minuten später ist er seinen Job los. (Foto: AP) 10 Downing Street In der Konservativen Partei nimmt einem Bericht der Zeitung „Times" zufolge der Widerstand gegen die britische Premierministerin Liz Truss zu. Führende Tories würden eine Ablösung der Regierungschefin nach nur gut einem Monat im Amt diskutieren, schrieb die Zeitung in der Nacht zum Freitag. Es gebe Überlegungen, einen gemeinsamen Kandidaten aufzustellen. Die BBC berichtet, eine Gruppe einflussreicher Konservativer werde Truss spätestens in der kommenden Woche zu Rücktritt auffordern. Möglich sei auch ein Pakt zwischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und der Tory-Spitzenpolitikerin Penny Mordaunt, berichtete die „Times" unter Berufung auf ranghohe Parteimitglieder. Beide waren im internen Wettkampf um die Parteispitze an Truss gescheitert. Ein „Ältestenrat" aus Dutzenden ehemaligen Kabinettsmitgliedern sei bereit, Truss zur Aufgabe aufzufordern. Ein „Ältestenrat" aus Dutzenden ehemaligen Kabinettsmitgliedern ist Medienberichten zufolge bereit, die britische Premierministerin zur Aufgabe aufzufordern. (Foto: Reuters) Liz Truss Dort hatte es zuletzt wegen schuldenfinanzierter Steuersenkungspläne und hoher Sonderausgaben zur Dämpfung der Energiepreise immer wieder Turbulenzen gegeben. Die britische Notenbank sah sich gezwungen, mit Anleihekäufen am Markt zu intervenieren. Nach heftigen Protesten auch von führenden Tories nahmen Truss und Kwarteng die Streichung des Spitzensteuersatzes wieder zurück. Erneute Kehrtwende im Haushaltsplan Nun dürfte eine weitere Kehrtwende anstehen: Wie die Zeitung „Guardian" schrieb, wollte Kwarteng die für April geplante deutliche Anhebung der Unternehmensteuer doch nicht zurückzunehmen. Die Premierministerin hatte wiederholt betont, die noch von ihrem Vorgänger Boris Johnson beschlossene Erhöhung von 19 auf 25 Prozent wieder zu streichen. Kwarteng wollte seine mittelfristigen Haushaltspläne am 31. Oktober vorstellen. Bis dahin müsse man sich gedulden, sagte Greg Hands, der in der britischen Regierung die Abteilung für Handelspolitik verantwortet. Die Regierung sei entschlossen, für mehr Wachstum zu sorgen. „Es gibt überhaupt keine Pläne, irgendwas zu ändern", sagte er dem Radiosender LBC. Die Märkte reagierten positiv, doch bei den Wählern scheint Truss auf keinen grünen Zweig mehr zu kommen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov für die „Times" sprachen sich 50 Prozent dafür aus, Truss vor die Tür zu setzen, nur 9 Prozent stellten sich hinter die Regierungschefin.