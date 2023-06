Großbritannien Britischer Premierminister Sunak will Steuern um bis zu zwei Prozent senken

Gleichzeitig werden höhere Ausgaben im öffentlichen Dienst gefordert. Die konservative Partei des Premiers liegt nach aktuellen Meinungsumfragen hinter den Oppositionellen.

Viele konservative Abgeordnete wollen, dass Sunak die Steuern senkt. (Foto: Getty Images) Rishi Sunak

London Der britische Premierminister Rishi Sunak will laut einem Medienbericht die Steuern noch vor den nächsten Wahlen um bis zu zwei Prozent senken. Die in Erwägung gezogenen Steuersenkungen könnten über das britische Sozialversicherungssystem oder die persönliche Einkommenssteuer eingeführt werden, berichtet „The Telegraph“ am Samstag.

Die konservative Partei des Premierministers liegt in Meinungsumfragen weit hinter der oppositionellen Arbeitspartei zurück. Viele konservative Abgeordnete wollen, dass Sunak die Steuern senkt. Auf der anderen Seite werden die Forderungen nach mehr Ausgaben für öffentliche Dienste, einschließlich des Gesundheitssystems, immer lauter.

