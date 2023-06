Großbritannien Britisches Gericht stoppt geplante Abschiebungen nach Ruanda

Die britische Regierung darf nach einem Gerichtsurteil vorerst keine Asylbewerber nach Ruanda abschieben. Jetzt droht ein Rechtsstreit mit der EU.

Die britische Regierung rechnet dieses Jahr mit 50.000 Flüchtlingen, die unter anderem über den Ärmelkanal nach Großbritannien kommen könnten. (Foto: AP) Bootsflüchtlinge in Großbritannien

London Die Pläne der britischen Regierung, über den Ärmelkanal einreisende Flüchtlinge nach Ruanda abzuschieben, haben einen Rückschlag erlitten. Ein britisches Berufungsgericht erklärte das Vorhaben von Innenministerin Suella Braverman für „ungesetzlich“ und hob damit die positiven Entscheidungen der Vorinstanzen auf. Geklagt hatten mehrere Asylbewerber mit Unterstützung der Nichtregierungsorganisation Asylum Aid.

Die Entscheidung, die mit einer Mehrheit von zwei zu eins nicht einstimmig ausfiel, verschärft den Konflikt Großbritanniens mit der Rechtsprechung in der EU. Die Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda verstößt nach Meinung der Mehrheit der Richter gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, an die sich die Regierung halten müsse.

Braverman hatte bereits damit gedroht, Großbritannien könne aus der Konvention austreten, sollten ihre Pläne am EU-Recht scheitern. Im vergangenen Jahr hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Abschiebungen gestoppt. Beobachter in London rechnen nun damit, dass die Regierung gegen das Urteil vor dem Obersten Gerichtshof in Berufung gehen wird.