Im Königreich führen Personalmangel, zu wenig Investitionen und veraltete Technologien zu Frust bei Patienten und medizinischem Personal. Seit Monaten tobt ein Arbeitskampf.

Seit Beginn der Streiks im vergangenen Dezember mussten nach NHS-Angaben mehr als 650.000 Operationen und Arzttermine abgesagt werden. (Foto: Reuters) Streikende NHS-Angestellte in London

London An diesem Mittwoch zelebrierte Großbritannien den 75. Geburtstag seines staatlichen Gesundheitssystems National Health Services (NHS) mit einer Zeremonie in der Westminster Abbey. Den meisten Ärzten und Krankenpflegern ist allerdings überhaupt nicht nach Feiern zumute.

Eine Woche nach dem Jubiläum wollen fast 48.000 Junior-Mediziner in England für fünf Tage die Arbeit niederlegen. Es wäre der längste Streik in der Geschichte des NHS und doch nur ein weiterer Höhepunkt in dem seit Monaten anhaltenden Arbeitskampf von Ärzten, Krankenschwestern und Sanitätern für eine bessere Bezahlung.

Seit Beginn der Streiks im vergangenen Dezember mussten nach NHS-Angaben mehr als 650.000 Operationen und Arzttermine abgesagt werden. Mehr als 7,4 Millionen Briten warten auf eine Behandlung in den völlig überlasteten Krankenhäusern. Zusätzlich wollen am 20. und 21. Juli Chefärzte und andere Ärzte in leitenden Positionen für „zunächst“ 48 Stunden die Arbeit niederlegen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen