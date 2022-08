Großbritannien „Don't Pay UK“: Aktivisten rufen in Energiekriese zum Zahlungsboykott auf

London „Keep calm and carry on.“ Mit diesem Motto schafften es die Briten durch die dunkelsten Jahre des Zweiten Weltkriegs. Die aktuelle Energiekrise bringt jedoch auch die krisenerprobten Bürger Großbritanniens aus der Ruhe. Mehr als 100.000 Briten haben sich bislang der Kampagne „Don’t Pay UK“ angeschlossen, die zu einem Zahlungsboykott der stark gestiegenen Strom- und Gasrechnungen aufruft.

Bislang zahlt ein britischer Durchschnittshaushalt rund 2.000 Pfund (2.380 Euro) pro Jahr für Gas und Strom. Ende August wird die staatliche Regulierungsbehörde Ofgem jedoch die nächste Anpassung des staatlichen Preisdeckels bekannt geben, der die Kosten für die meisten Haushalte reguliert.

Marktforscher von Cornwall Insight, einer britischen Denkfabrik, sagen voraus, dass die Obergrenze Ende des Jahres bei fast 3.600 Pfund liegen und dann im ersten Quartal 2023 auf gut 4.200 Pfund ansteigen könnte. James Smith, Ökonom bei der niederländischen Großbank ING, rechnet bis April sogar mit einem Spitzenwert von rund 5.000 Pfund.

Zu viel für viele einkommensschwache Familien. „Wir fordern eine Senkung der Energierechnungen auf ein erschwingliches Niveau“, heißt es auf der Webseite der „Don’t Pay UK“-Initiative. Bis zum Oktober wollen die Initiatoren eine Million Menschen überzeugen, ihre Energierechnungen nicht mehr zu zahlen. Dadurch sollen die Energiefirmen gezwungen werden, die Lasten für die Verbraucher zu mindern.

Wer genau hinter der Kampagne steckt, ist unklar. Konkrete Anfragen blieben unbeantwortet. Die Aktivisten wollen anonym bleiben.

Millionen Haushalte sind energiearm

Die rechtskonservative Tageszeitung „Daily Mail“ berichtet, es handele sich dabei um „militante Linke“ mit Verbindungen zu den radikalen Umweltschützern „Extinction Rebellion“ und Anhängern des früheren Chefs der Labour Partei, Jeremy Corbyn. Beispiele von Unterstützern der Kampagne zeigen jedoch, dass selbst Kleinunternehmer den Aufstand proben.

„Wir kennen die Gruppe nicht genau, sympathisieren aber mit ihrem Ziel“, sagt Nick Palmer von der Wohltätigkeitsorganisation National Energy Action (NEA), die sich gegen die wachsende Energiearmut in Großbritannien stemmt. Nach Angaben von Palmer wird sich die Zahl der in Energiearmut lebenden britischen Haushalte von derzeit 6,5 Millionen bis Oktober auf 8,5 Millionen erhöhen. Das wäre fast jeder dritte Haushalt in Großbritannien. Als energiearm gelten dabei all jene, die nach Bezahlung ihrer Energierechnungen unter die offizielle Armutsgrenze fallen.





Die Außenministerin von Großbritannien ist Kandidatin für die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson. (Foto: dpa) Liz Truss lehnt Preisdeckel für Energie ab

Von einem Zahlungsboykott rät die NEA jedoch genauso wie andere Verbraucherschützer ab. „Die rechtlichen Risiken sind hoch“, sagt Palmer und befürchtet, dass eine Zahlungsverweigerung zu hohen Schulden und zur Einstufung in teurere Energietarife führen könnte.

Auch wenn es im Moment unwahrscheinlich erscheint, dass sich bis Oktober eine Million Briten dem Zahlungsboykott anschließen, hat die Initiative den politischen Druck auf die nächste Regierung verstärkt. Der populäre Verbraucherschützer Martin Lewis spricht von einer „nationalen Krise“, die mit der Pandemie vergleichbar sei.

Die oppositionelle Labour Partei hat bereits einen Preisstopp für Energie gefordert und die beiden konservativen Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Premier Boris Johnson in Zugzwang gebracht. Obwohl auch drei Viertel der Tory-Wähler den Labour-Vorschlag unterstützen, lehnen Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak einen Preisdeckel strikt ab. Truss setzt auf Steuererhöhungen, Sunak will einkommensschwache Haushalte mit direkten Finanzhilfen unterstützen.

Unternehmen zeigen Verständnis

Auch britische Energiekonzerne erkennen die soziale Not durch die Energiekrise an. „Diese Zahlen sind unvorstellbar hoch und für die meisten Menschen im Land unerreichbar“, räumte Keith Anderson, Vorstandschef des Energiekonzerns Scottish Power, ein. Wenn Demonstranten fordern, die Preisobergrenze für Gas und Strom einzufrieren, könne er ihre Argumente „durchaus nachvollziehen“.

Andere Energiefirmen schlagen vor, dass der Staat die Nebenkosten in den Energierechnungen übernehmen sollte. Dazu gehören unter anderem Umweltzulagen und die Mehrwertsteuer.

Den Aktivisten von „Don‘t Pay UK“ reicht das nicht. Sie wollen wie beim Bürgeraufstand gegen die von Margaret Thatcher 1990 eingeführte Kommunalsteuer (Poll Tax) einen Massenprotest ins Leben rufen. Das historische Beispiel dürfte die regierenden Tories durchaus nervös machen: Der Steuerboykott war der Anfang vom politischen Ende der Eisernen Lady.

In Deutschland rufen bereits die Partei „Die Linke“ und Protestgruppen vom rechten Rand zu Energieprotesten auf. Der Chemnitzer Sozialforscher Piotr Kocyba warnte gegenüber der Deutschen Presseagentur bereits vor einem Wut-Winter.

