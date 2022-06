Großbritannien Doppelte Niederlage für Johnson: Tories verlieren zwei Parlaments-Nachwahlen

Den Stimmungstest im Norden und Süden des Landes gewinnen Labour und Liberaldemokraten. Der Generalsekretär der Konservativen zieht daraus Konsequenzen – und tritt zurück.

Der britische Premier mit seiner Frau Carrie bei der Landung in Kigali. (Foto: AP) Boris Johnson wird durch Wahlniederlagen weiter geschwächt

London Die britischen Konservativen haben zwei wichtige Nachwahlen für je einen Sitz im britischen Unterhaus verloren. Das erhöht den Druck auf Regierungschef Boris Johnson weiter. In der Industriestadt Wakefield in den Midlands gewann die Labour-Partei den Sitz zurück, den sie bei der letzten Parlamentswahl 2019 an die Tories verloren hatte.

Im ländlichen Tiverton and Honiton im Süden des Landes konnten sich die Liberaldemokraten überraschend deutlich durchsetzen – und den Konservativen erstmals seit 25 Jahren eine Niederlage beibringen.

Die konservative Unterhaus-Mehrheit Johnsons von knapp 80 Sitzen wird durch die zwei verlorenen Nachwahlen zwar nicht gefährdet. Aber die innerparteilichen Kritiker des Premierministers bekommen neuen Rückenwind.

Johnson hatte kürzlich ein Misstrauensvotum seiner Fraktion nur knapp gewonnen. Mehr als 40 Prozent seiner Parteifreunde stimmten gegen ihren eigenen Regierungschef.

