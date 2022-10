Großbritannien Flucht nach vorn: Truss feuert Finanzminister Kwarteng – doch ihren Gegnern reicht das wohl nicht

Liz Truss entlässt ihren engsten Vertrauten. Seine Haushaltspläne hatten nicht nur an der Londoner Börse für Chaos gesorgt. Doch in der Partei brodelt es weiter – und die Truss-Gegner formieren sich.

London Der britische Finanzminister Kwasi Kwarteng ist von Premierministerin Liz Truss entlassen worden. Sie habe schwierige Entscheidungen treffen müssen, um die wirtschaftliche Stabilität im Land zu sichern, erklärte Truss am Freitag in einer Pressekonferenz.

Zugleich beerdigte Truss auch weitere Teile ihrer umstrittenen Steuerreform, die schwere Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst hatte. So soll der Körperschaftsteuersatz nun doch im kommenden April von 19 auf 25 Prozent steigen, wie von der Vorgängerregierung geplant. Dies werde 18 Milliarden Pfund an zusätzlichen Einnahmen bringen, sagte Truss.

Es sei klar, dass ihre Haushaltspläne zu weit gegangen seien, räumte die Regierungschefin ein. Deshalb müsse die Regierung jetzt handeln, um den Finanzmärkten zu zeigen, dass sie die Haushaltsdisziplin ernstnehme.

Beim IWF-Treffen in Washington hatte Kwarteng am Donnerstag noch getönt: „Ich gehe nirgendwo hin“. Am Donnerstagabend saß der Schatzkanzler bereits in der letzten British-Airways-Maschine zurück nach London, wo er nach seiner Ankunft sogleich gefeuert wurde.

