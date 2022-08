Großbritannien Gefahr weiterer Lieferengpässe wächst: Tausende britische Hafenarbeiter streiken

Die hohe Inflation lässt Reallöhne sinken – nun planen die Hafenarbeiter achte Tage lang zu streiken. Der Arbeitskampf könnte die Lieferengpässe weiter verschärfen.

Mitglieder der Gewerkschaft Unite im britischen Containerhafen Felixstowe streiken für höhere Löhne (Foto: AP) Die Reihen fest geschlossen: Streikende Hafenarbeiter in Felixtowe

Großbritannien gerät von einem Streik in den nächsten. Nachdem am vergangenen Wochenende Zehntausende Bahnbeschäftigte sowie Mitarbeiter der Londoner U-Bahn und Busse ihre Arbeit niedergelegt hatten, begann am Sonntag ein Streik von fast 2.000 Hafenarbeitern im größten britischen Containerhafen Felixstowe im Südosten des Landes. Der erste Arbeitskampf im Hafen seit 30 Jahren soll acht Tage andauern und könnte die Lieferengpässe in Handel und Industrie weiter verschärfen.

Grund für die zahlreichen Streiks sind die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, die zu Reallohnverlusten führen. So haben die Hafenarbeiter der Gewerkschaft Unite eine Lohnerhöhung ihres Arbeitgebers Felixstowe Dock and Railway Group von sieben Prozent plus Einmalzahlung von 500 Pfund (590 Euro) mit der Begründung abgelehnt, das damit nicht einmal die Inflation ausgeglichen würde. Die Verbraucherpreise sind in Großbritannien im Juli um 10,1 Prozent gestiegen.