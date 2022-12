Großbritannien Gerüchte um Comeback: Rückkehr von Boris Johnson 2023 möglich

Im Sommer trat Boris Johnson auf Druck seiner Partei eigenen Partei zurück. Seitdem halten sich Gerüchte, der britische Politiker wolle zurückkehren.

Experten halten Johnsons Rückkehr an die politische Spitze 2023 für möglich. (Foto: dpa) Ehemaliger Premierminister von Großbritannien Boris Johnson

London Boris Johnson neigt nach allgemeiner Einschätzung eher wenig zur Nachdenklichkeit. Doch in seiner Videobotschaft zu Weihnachten zeigte sich der britische Ex-Premier ganz besinnlich. Man solle dankbar sein für das, was man habe, sagte er da: die Pandemie so gut wie bewältigt, auch dank einer großartigen Impfkampagne, und die Arbeitslosigkeit auf rekordverdächtig niedrigem Niveau.

Dass dies dieselben Punkte sind, für die sich Johnson während seiner Regierung stets gelobt hatte, verwunderte niemanden. Der konservative Politiker dürfte seine Errungenschaften nicht zufällig erwähnt haben: Experten halten Johnsons Rückkehr an die politische Spitze 2023 für möglich.

Der 58-Jährige tut wenig, um Gerüchte um ein ähnliches Comeback, wie es einst seinem Vorbild Winston Churchill gelang, abzuschwächen. In der konservativen Zeitschrift „Spectator“ nannte Johnson die derzeitige Phase jüngst eine „unerwartete Pause“ in seiner Karriere.