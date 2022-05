Großbritannien Harter Rückschlag für Johnson: Konservative verlieren hunderte Sitze bei Kommunalwahlen

London Die Konservative Partei des britischen Premierministers Boris Johnson hat bei den Kommunalwahlen am Donnerstag eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen müssen. Die oppositionelle Labour Partei konnte vor allem ihre starke Stellung in London ausbauen und langjährige Tory-Hochburgen gewinnen.

Nach Auszählung fast aller Stimmbezirke in England, Schottland und Wales haben die Konservativen landesweit rund 400 Mandate verloren. Labour gewann 264 Sitze dazu. Damit sind die Verluste größer ausgefallen als es noch nach den ersten Ergebnissen am Donnerstag aussah.

Das Resultat ist ein harter Schlag für Johnson und wird den Premier politisch weiter schwächen. Eine Niederlage, die ihn zum Rücktritt zwingen könnte, ist es jedoch nicht. Dafür hat Labour außerhalb Londons nicht so viele Wähler gewinnen können wie erhofft.

Ein historischer Machtwechsel deutet sich in Nordirland an: Die nationalistische Sinn Fein Partei steht kurz davor zur stärksten Partei in der nordirischen Provinz zu werden. Es wäre das erste Mal seit rund 100 Jahren, das nicht mehr die London-treuen Unionisten die Mehrheit in Nordirland haben. Nach Berechnungen der BBC führt die politische Erbin der Terrorgruppe IRA mit 29 Prozent vor der Democratic Unionist Party (UDP) mit 21 Prozent.

Sollte Sinn Fein künftig den First Minister im Parlament in Belfast stellen, könnte das den konfrontativen Kurs Johnsons gegenüber der EU durchkreuzen. Der britische Premier droht damit, das Nordirland-Protokoll des Brexit-Vertrages außer Kraft zu setzen. Sinn Fein ist dagegen. Zudem könnte ein Sieg der Nationalisten zu einem Referendum über die Vereinigung mit der Republik Irland führen.

Liberaldemokraten sind die heimlichen Gewinner der Wahl

Die heimlichen Gewinner der Kommunalwahlen sind die Liberaldemokraten, die mit einem Zugewinn von 189 Mandaten als dritte politische Kraft in Großbritannien eine Wiederauferstehung feiern und den Tories vor allem in Südengland viele Kommunalsitze abnehmen konnten. LibDem-Chef Ed Davey sprach von einer „historischen Wahlnacht“. Auch die Grünen steigerten sich um 81 Sitze. In Schottland konnte die auf Unabhängigkeit drängende Scottish National Party 62 Sitze hinzugewinnen.

Die Wahlen wurden überschattet von dem als „Partygate“ bekannten Skandal. Demzufolge soll Johnson während des Corona-Lockdowns an mehreren Partys in seinem Regierungssitz in der Downing Street teilgenommen haben.

Einige Tory-Stadträte wie John Mallinson aus der nordenglischen Stadt Carlisle forderten nach dem Verlust ihrer Mehrheit die Ablösung von Johnson. Der Premier sprach von einer „harten“ Wahlnacht für seine Partei. Inzwischen ermittelt die Polizei in der englischen Stadt allerdings auch gegen Oppositionsführer Keir Starmer wegen angeblicher Verstöße gegen die Lockdown-Regelungen.

Hauptthema für die Wähler war jedoch der starke Anstieg der Lebenshaltungskosten. Steigende Energie, Benzin- und Lebensmittelpreise haben die Inflation auf sieben Prozent getrieben.Nach Voraussage der Bank of England könnte die Inflationsrate bis Oktober auf bis zu zehn Prozent ansteigen. Zugleich geht das Wirtschaftswachstum zurück, und die Notenbank rechnet im kommenden Jahr mit einer Rezession.

Tories verlieren ihre wenigen Hochburgen in London

Besonders ernüchternd für Johnsons Tories ist der Verlust ihrer Hochburg Wandsworth. In dem Londoner Wahlbezirk südlich der Themse regiert die Partei seit 44 Jahren. Einst galt Wandsworth als Liebling der ehemaligen Premierministerin Margaret Thatcher.

Besonders ernüchternd für Johnsons Tories sind die Verluste in ihren einstigen Hochburgen. (Foto: dpa) Wahllokal in London

Auch Westminster, eine weitere Tory-Hochburg im Herzen der Hauptstadt, wird künftig mehrheitlich von Labour regiert. Im Norden des Landes konnte die größte Oppositionspartei dagegen nicht so viel Boden gegenüber ihrem schlechten Ergebnis bei den Parlamentswahlen 2019 gutmachen, wie sie erhofft hatte.

Mehr: Johnson kämpft um sein politisches Überleben.