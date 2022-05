Großbritannien Historischer Sieg für Nationalisten in Nordirland – Bittere Niederlage für Boris Johnson bei Kommunalwahlen

IRA-Erbin Sinn Fein wird erstmals stärkste Partei in Belfast. Die Tories verlieren vor allem in ihren Hochburgen. Premier Johnson steht weiter unter Druck.

Die Wahlen wurden überschattet von dem als „Partygate“ bekannten Skandal. (Foto: AP) Boris Johnson

London Im Regionalparlament in Nordirland kommt es zu einem historischen Machtwechsel. Die nationalistische Sinn Fein Partei ist bei den Wahlen erstmals stärkste Partei in der nordirischen Provinz geworden. Es ist das erste Mal seit rund 100 Jahren, das nicht mehr die London-treuen Unionisten die Mehrheit in Nordirland stellen. Nach Berechnungen der BBC erringt die politische Erbin der Terrorgruppe IRA mindestens 27 der 90 Sitze im Parlament in Belfast und wird damit künftig den First Minister stellen. Die Unionisten der DUP kommen nur auf 24 Mandate. Regierungschefin in der Provinz soll die 45-jährige Sinn-Fein-Politikerin Michell O'Neill werden.