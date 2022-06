Großbritannien Johnson gewinnt Vertrauensfrage – und steht doch politisch schwächer da als zuvor

Am Tag nach dem gewonnenen Misstrauensvotum: Kabinettssitzung in Großbritannien

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, leitet eine Kabinettssitzung in der 10 Downing Street.

London Am Tag nach dem knapp gescheiterten Misstrauensvotum gegen Boris Johnson wusste in London niemand so richtig, was er mit dem Ergebnis anfangen sollte. Der politisch stark angeschlagene Premierminister hatte die Abstimmung zwar mit 211 zu 148 Stimmen gewonnen. Die Frage, wie viel Vertrauen der Premier in den eigenen Reihen wirklich noch besitzt, blieb damit jedoch unbeantwortet.

Johnson selbst nannte seinen weitaus knapper als erwartet ausgefallenen Sieg „ein sehr gutes, überzeugendes Ergebnis für die Politik und das Land“. Seine Regierung könne nun weitermachen und sich „auf die Dinge konzentrieren, die den Menschen wirklich wichtig sind“.

Auf diese Botschaft versuchte der 57-Jährige am Dienstagmorgen auch sein Kabinett einzuschwören. „Wir können jetzt einen Schlussstrich ziehen“, sagte Johnson. Das klang allerdings mehr nach einer Aufforderung als nach einer Feststellung.

Der Rest des Landes reagierte darauf denn auch mit dem Zweifel Goethes: Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Die Tatsache, dass mehr als 40 Prozent der eigenen Fraktion im Unterhaus Johnson das Misstrauen ausgesprochen haben, lässt den Premier schwächer zurück als vor der Vertrauensfrage. Die Fronten in der Konservativen Partei sind nicht geklärt, doch die Positionen erscheinen verhärtet.

Der frühere britische Regierungschef William Hague bezeichnete seinen Parteifreund Johnson als politisch nicht mehr „überlebensfähig“. Er versuche mit zwei „platten Reifen“ weiterzumachen. Mehrere Tory-Abgeordnete ließen erkennen, dass sie ihren Widerstand gegen Johnson fortsetzen wollten. „Ich denke, das ist noch nicht vorbei“, sagte der frühere Staatssekretär Philip Dunne. Stephen Kerr, Chef der schottischen Konservativen im Unterhaus, bezeichnete Johnson als beschädigt: „Ich weiß nicht, wie lange der Premierminister noch weitermachen kann.“

Rückhalt hat Johnson offenbar noch im Kabinett. Vizepremier Dominic Raab forderte seine Partei auf, das Ergebnis zu „respektieren“ und den Führungsstreit hinter sich zu lassen. Das Gegenteil scheint der Fall: Tobias Ellwood, konservativer Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, deutete gegenüber Sky News an, die Tories könnten ihre Parteistatuten ändern, um ein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson innerhalb der nächsten zwölf Monate zu ermöglichen. Bislang sehen die Regeln eine Galgenfrist von einem Jahr vor.

Die stärkste Wirtschaftskrise seit 70 Jahren

Für die sich seit Monaten zuspitzende Regierungskrise in Großbritannien gibt es gleich mehrere Ursachen. Besonders geschadet hat Johnson, dass Regierungsmitglieder sich während des Lockdowns nicht an die Coronaregeln gehalten haben. Auch der Premier selbst bekam einen Strafzettel, weil er an einer unerlaubten Party teilgenommen hatte. Ein Untersuchungsbericht (Gray-Report) machte ihn für die Missstände politisch verantwortlich.

Hinzu kommt, dass Großbritannien in der stärksten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren steckt. Die Inflation bewegt sich in Richtung zehn Prozent. Das Wirtschaftswachstum ist nahezu zum Stillstand gekommen. Es droht eine lang anhaltende Stagflation.

„Wir haben es mit einem historischen Schock für die Realeinkommen zu tun“, hatte Notenbankchef Andrew Bailey kürzlich gewarnt. Die Lebenshaltungskosten vieler Briten sind durch die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise geradezu explodiert. Allein die Energierechnungen der meisten britischen Haushalte werden sich innerhalb eines Jahres verdoppeln.

Ein schneller Befreiungsschlag für Johnson ist kaum möglich. Im Kabinett kündigte der angeschlagene Premier zwar eine Reihe von Initiativen an: „Wir werden mit der umfangreichen Agenda weitermachen, für die wir 2019 gewählt wurden“, sagte Johnson. Auf die rasant steigenden Energiekosten hat er jedoch kaum Einfluss. Gut möglich, dass er erneut eine Konfrontation mit der EU über die umstrittene Zollgrenze in Nordirland sucht, um die Risse in seiner Partei wieder zu kitten.

Johnson steht schlechter da als Theresa May vor ihrem Rücktritt

Johnsons Schicksal wird in London mit dem seiner Vorgängerin Theresa May verglichen. Die damalige Premierministerin hatte ihre eigene Vertrauensabstimmung im Dezember 2018 mit 200 zu 117 Stimmen und damit weitaus deutlicher gewonnen als Johnson die Abstimmung am Montagabend. Der heutige Brexit-Minister und Johnson-Vertraute Jacob Rees-Mogg bezeichnete damals Mays Ergebnis dennoch als „schrecklich“ und verlangte ihren Rücktritt. Der erfolgte dann sieben Monate später unter massivem Druck der Partei.

„Ich denke, dass dies wahrscheinlich der Anfang vom Ende ist“, hatte John Penrose schon vor der Vertrauensabstimmung prophezeit. Der Beauftragte des Premiers zur Korruptionsbekämpfung war erst am Montagmorgen aus Protest gegen Johnson zurückgetreten. Historisch gesehen sei die Autorität eines Premierministers nach einer nicht überzeugend gewonnenen Vertrauensabstimmung so stark geschwächt, „dass er einige Monate später aufgibt“.

Der nächste Stimmungstest für Johnson wartet schon. Ende Juni drohen den regierenden Tories zwei weitere Niederlagen, wenn in den Wahlkreisen Wakefield in West Yorkshire sowie Tiverton und Honiton in Devon wichtige Nachwahlen stattfinden. Zwar ist die konservative Mehrheit im Unterhaus dadurch nicht gefährdet. Doch der Urnengang in den beiden von den Tories gehaltenen Wahlkreisen gilt als wichtiges Barometer für die schlechte Stimmung im Land.

