Großbritannien Johnson muss sich noch am Montag Misstrauensvotum stellen

Der britische Premier lehnte einen Rücktritt trotz seiner Verstöße gegen Corona-Verordnungen bisher ab. Nun könnte ihm diese Entscheidung abgenommen werden.

Der britische Premierminister muss sich einem Misstrauensvotum stellen. (Foto: Reuters) Boris Johnson

London Großbritanniens Premierminister Boris Johnson muss sich bereits am Montag einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen. Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montagmorgen in London mit.

Mindestens 54 Tories müssen das Votum bei dem mächtigen Parteikomitee 1922 schriftlich beantragen. Dessen Vorsitzender bestimmt dann das Datum für eine Abstimmung im Unterhaus. Die Anträge sind vertraulich, nur der Komitee-Vorsitzende weiß, wie viele vorliegen.

Nach einer Phase der Beruhigung war der Unmut über Johnson wegen des Partygate-Skandals nach Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zuletzt wieder gestiegen. Johnson hat sich bereits mehrfach für Verstöße gegen strikte Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie entschuldigt. Einen Rücktritt lehnt er jedoch ab. Die Regierung stünde vor zu vielen Herausforderungen und es sei unverantwortlich, davor wegzurennen.

Mehr: Johnson verliert Unterstützung weiterer Abgeordneter

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen