Großbritannien Liz Truss zieht ihre umstrittene Steuerentlastung für Spitzenverdiener zurück

Bis zuletzt hat die britische Premierministerin ihren Wirtschaftsplan verteidigt. Nach einem Aufstand ihrer eigenen Parteifreunde vollzieht Liz Truss eine demütigende Kehrtwende.

Groß war die Kritik von Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei. (Foto: AP) Liz Truss

London Großbritanniens Premierministerin Liz Truss hat nach nur drei Wochen im Amt bereits eine herbe politische Niederlage erlitten. In einer demütigenden Kehrtwende musste ihr Finanzminister Kwasi Kwarteng die geplante Senkung des Spitzensteuersatzes von 45 auf 40 Prozent zurücknehmen.

Kwarteng hatte die Maßnahme erst vor zehn Tagen im Rahmen seines „Mini-Haushaltsentwurfs“ als wichtigen Teil des Wachstumsplans der Regierung verkündet.

Der Finanzminister bestätigte den Kurswechsel der britischen Regierung am Montagmorgen auf dem Parteitag der Konservativen in Birmingham: Der Spitzensteuersatz für Topverdiener werde doch nicht gestrichen. „Wir haben es verstanden, wir haben zugehört“, schrieb der konservative Politiker in einem auf Twitter veröffentlichten Statement. „Es ist klar, dass die Abschaffung des Steuersatzes von 45 Prozent uns von unserer vorrangigen Aufgabe ablenkt, die Herausforderungen unseres Land zu bewältigen“, sagte er.