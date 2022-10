Großbritannien Liz Truss zieht ihre umstrittenen Steuerpläne für Spitzenverdiener zurück

Tagelang hat Premierministerin Liz Truss ihren Wirtschaftsplan, der Steuererleichterungen und eine massive Staatsverschuldung vorsieht, verteidigt. Nun rudert sie in Teilen zurück.

Groß war die Kritik von Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei. (Foto: AP) Liz Truss

London Premierministerin Liz Truss macht ihre Pläne zur Abschaffung des höchsten Einkommensteuersatzes von 45 Prozent rückgängig. Damit reagiert die Regierungschefin auf den großen Widerstand von Abgeordneten ihrer eigenen konservativen Partei.

Finanzminister Kwasi Kwarteng bestätigte den Kurswechsel der britischen Regierung am Montagmorgen in Birmingham: Der Spitzensteuersatz für Topverdiener werde doch nicht gestrichen. „Wir haben es verstanden, wir haben zugehört“, schrieb der konservative Politiker in einem auf Twitter veröffentlichten Statement.

Zuvor hatten bereits prominente Mitglieder der Tory-Partei wie die Ex-Minister Michael Gove und Grant Shapps die Steuererleichterungen und die enorme Staatsverschuldung scharf kritisiert und angedeutet, im Parlament dagegen stimmen zu wollen. Die Regierung musste eine Rebellion in der eigenen Partei befürchten.

Kwarteng hatte vor gut einer Woche die Steuersenkungen angekündigt, die vor allem den Reichsten in der Gesellschaft zugutekommen sollen. Die neue Regierung von Premierministerin Liz Truss wollte damit das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Nach der Ankündigung der über Schulden finanzierten Pläne war der Pfund-Kurs in den Keller gerauscht. Die britische Notenbank sah sich gezwungen, einzuschreiten und Staatspapiere mit langer Laufzeit erwerben – ohne Obergrenze. An anderen, ebenfalls umstrittenen Teilen des Wirtschaftsplans will Kwarteng weiter festhalten – darunter Steuersenkungen für andere Einkommensgruppen trotz einer enorm hohen Inflation. Mehr: Truss setzt das wirtschaftliche Schicksal Großbritanniens aufs Spiel