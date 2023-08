Großbritannien London verteidigt Unterbringung von Migranten auf Lastkahn

Der britische Gesundheitsminister sieht in der Unterbringung von Migranten auf einem Schiff kein Problem. Allerdings gibt es nun Probleme mit einem Legionellenbefall auf dem Lastkahn.

Auf dem Schiff wurden Legionellen gefunden. (Foto: IMAGO/i Images) Lastkahn in Portland

London Die britische Regierung hat die Unterbringung von Migranten auf einem Lastkahn vor der südenglischen Küste auch nach einem Legionellenfund verteidigt. Zehntausende Migranten in Hotels unterzubringen, koste die Steuerzahler sechs Millionen Pfund (knapp sieben Millionen Euro) pro Tag, sagte Gesundheitsminister Steve Barclay am Montag dem Sender Sky News. „Es ist wichtig, dass wir die Sicherheitsstandards einhalten, aber auch den Druck auf die Steuerzahler in Bezug auf diese sechs Millionen berücksichtigen.“

39 Menschen waren vergangene Woche auf die dreistöckige „Bibby Stockholm“ im Hafen von Portland gebracht worden. Wegen Legionellenwerten im Wassersystem wurden sie aber nach wenigen Tagen von Bord geholt.

Niemand habe sich infiziert, sagte der konservative Politiker Barclay. „Es gibt also keine Bedenken in Bezug auf die Personen, die sich auf dem Lastkahn befanden.“ Auf der „Bibby Stockholm“ sollen insgesamt bis zu 500 Menschen untergebracht werden.

Legionellen können Krankheiten von grippeartigen Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen auslösen.

Nach Angaben des örtlichen Gemeinderats wurde das Innenministerium bereits am vergangenen Montag über den Legionellen-Fund informiert - also dem Tag, an dem die ersten an Bord gebracht wurden. Hingegen betonte die Regierung, sie habe davon erst am Donnerstag erfahren. Die Unterbringung gehört zu den Maßnahmen, mit denen die Regierung irreguläre Migranten von der gefährlichen Überfahrt abhalten will. Doch das gelingt kaum - wie auch das Unglück am Wochenende zeigt, bei dem sechs Afghanen im Ärmelkanal ums Leben kamen und Dutzende aus dem Wasser gerettet werden mussten. Der in England lebende afghanische Autor Gulwali Passarlay sagte der britischen Nachrichtenagentur PA: „Es ist schockierend, und ich bin nicht überrascht, dass dies passiert, wenn wir mit der Politik der Feindseligkeit und Abschreckung sowie dem Fehlen sicherer Routen und humanitärer Korridore fortfahren." Die Regierung habe „Blut an ihren Händen".