 Großbritannien: Margaret Thatchers Erben greifen in den Markt ein

Die EU und USA investieren Hunderte Milliarden in ihre Industrien. Jetzt will Großbritannien nachziehen. Viel Erfahrung gibt es auf der Insel damit aber nicht.

Die britische Regierung will durch die gezielte Förderung von Batteriefabriken das Überleben der heimischen Autoindustrie sichern. (Foto: via REUTERS) Der britische Premierminister Rishi Sunak besucht Jaguar Land Rover

London Als der britische Premierminister Rishi Sunak im vergangenen Jahr gefragt wurde, wer der bedeutendste Regierungschef Großbritanniens gewesen sei, antwortete er ohne Zögern: „Margaret Thatcher“. Den Briten versprach Sunak vor seinem Einzug in 10 Downing Street einen „Thatcherismus des gesunden Menschenverstands“.

Aus Sunaks Sicht gehört dazu offenbar auch Industriepolitik – was Thatcher immer strikt ablehnte. Die britische Regierung bastelt gerade an einem entsprechenden Konzept, das sie unter dem technokratischen Pseudonym „Advanced Manufacturing Plan“ kaschiert.

Industriepolitik hatte in Großbritannien schon immer einen zwiespältigen Ruf. Nach Meinung der „Eisernen Lady“ Thatcher sollte der Staat ausländischen Investoren keine Steine in den Weg legen und nicht darüber befinden, welche Unternehmen oder welche Branchen wichtiger sind als andere. Thatcher wollte in den 1980er-Jahren sogar Teile des damals staatlichen Autoherstellers British Leyland an Ford und GM verkaufen.