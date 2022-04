Großbritannien „Partygate“-Affäre holt Boris Johnson ein – Opposition fordert seinen Rücktritt

London Jetzt hat es Boris Johnson doch noch erwischt. Der britische Premierminister und sein Schatzkanzler Rishi Sunak müssen wegen ihrer Verstöße gegen den Corona-Lockdown in der Hochzeit der Pandemie ein Bußgeld zahlen.

„Der Premierminister und der Schatzkanzler haben am Dienstag die Mitteilung erhalten, dass die Metropolitan Police beabsichtigt, ihnen Bußgeldbescheide zuzustellen“, teilte ein Regierungssprecher in London mit. Die Londoner Polizei untersucht zwölf Zusammenkünfte im Regierungsviertel und hat inzwischen mehr als 50 Bußgeldbescheide verschickt. Das Bußgeld beträgt 100 Pfund (120 Euro).

Damit holt die sogenannte „Partygate“-Affäre Johnson wieder ein und versetzt seinem von einer Steueraffäre ohnehin angeschlagenen Finanzminister einen weiteren Tiefschlag. Die regierenden Konservativen geraten kurz vor den Kommunalwahlen am 5. Mai weiter unter Druck.

Johnson hatte zunächst bestritten, an den Partys in seinem Regierungssitz 10 Downing Street teilgenommen zu haben, musste dann aber nach Videobeweisen sein Erscheinen einräumen. Bis heute bestreitet er allerdings, dabei gegen Gesetze verstoßen zu haben. Er sei unwissentlich auf den Partys gelandet und von seinen Mitarbeitern falsch informiert worden. Auch Johnsons Frau Carrie erhielt einen Bußgeldbescheid.

Die Affäre hatte in der britischen Bevölkerung für erheblichen Unmut gesorgt, da nahezu alle sozialen Zusammenkünfte während der harten Lockdown-Zeit der Jahre 2020 und 2021 verboten waren. Nicht einmal Besuche in Krankenhäusern oder Trauergottesdienste waren gestattet.

Ukrainekrieg drängte Affäre in den Hintergrund

Dass Regierungsmitglieder bis hin zum Premier offensichtlich selbst gegen die Regeln verstoßen haben, die sie dem Land während der Pandemie aufbürdeten, dürfte den politischen Druck auf Johnson und sein Kabinett erneut verstärken. Noch im Februar hatten zahlreiche Abgeordnete seiner eigenen Partei den Rücktritt Johnsons gefordert.

Sein Abgang schien damals nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dann kam der Krieg in der Ukraine, und die „Partygate“-Affäre rückte in den Hintergrund. Der krisenerfahrene Johnson schien wieder einmal gerettet.





Jetzt holt ihn der Skandal wieder ein. „Boris Johnson und Rishi Sunak haben das Gesetz gebrochen und die britische Öffentlichkeit wiederholt belogen. Sie müssen beide zurücktreten“, forderte Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei. Ed Davey von den ebenfalls oppositionellen Liberaldemokraten verlangte, Johnson müsse in einer Sondersitzung des Unterhauses die Vertrauensfrage stellen.

„Die Polizei hat Johnsons Behauptungen, es seien keine Gesetze gebrochen worden, nun vollständig widerlegt“, sagte Davey. Man könne ihm nicht trauen, und er könne nicht als Premierminister weitermachen. „Keinem anderen Regierungschef in irgendeiner anderen Organisation wäre es erlaubt, nach einem Gesetzesbruch dieses Ausmaßes weiterzumachen.“

Auch die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon von der Schottischen Nationalpartei sowie der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan (Labour) forderten Johnson auf, sein Amt aufzugeben.

Johnson verfügt im Unterhaus über eine große Mehrheit

Dass es zu einem Rücktritt oder einem Aufstand gegen Johnson kommt, erscheint jedoch im Moment unwahrscheinlich. Die regierenden Tories verfügen im Unterhaus über eine Mehrheit von 80 Mandaten. Viele von Johnsons Parteifreunden, die ihn noch Anfang des Jahres mit einem Misstrauensvotum der Fraktion ablösen wollten, haben ihre Anträge inzwischen zurückgezogen. 54 konservative Parlamentarier müssten sich für ein Misstrauensvotum aussprechen, um eine Abwahl zu ermöglichen.

Jacob Rees-Mogg, Minister für die Chancen des Brexits, hatte Anfang April noch konstatiert, die Lockdown-Verstöße seien angesichts des Kriegs in der Ukraine nicht mehr „das wichtigste Thema“ in Großbritannien. Die Briten haben allerdings bislang immer sehr eigensinnig selbst darüber entschieden, was sie für wichtig und unwichtig halten.

