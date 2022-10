Großbritannien Premier unter Feuer: Liz Truss lehnt Rücktritt ab

Die britische Premierministerin Liz Truss hat mit atemberaubender Geschwindigkeit den Rückhalt in ihrer Partei und im Land verspielt. Doch vor dem Parlament gibt sie sich kämpferisch.

Die britische Premierministerin muss sich vor der Mitgliedern ihrer eigenen Fraktion fürchten. (Foto: Reuters) Liz Truss

London Die britische Premierministerin Liz Truss lehnt einen Rücktritt trotz des Scheiterns ihrer Steuerpolitik ab. „Ich bin eine Kämpferin und keine Drückebergerin“, sagte Truss am Mittwoch bei der wöchentlichen Fragestunde im Unterhaus in London. Die konservative Regierungschefin geriet bei der Sitzung schwer unter Druck. Mehrere Oppositionspolitiker forderten sie direkt zum Rücktritt auf.

Erst am Montag hatte der neue Finanzminister Jeremy Hunt so gut wie alle Teile der vor kurzem verkündeten radikalen Steuererleichterungen von Truss zurückgenommen. Die ohne Gegenfinanzierung vorgestellten Pläne hatten zu heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten geführt.

Vorwürfen, sie habe die Wirtschaft des Landes an die Wand gefahren, trat Truss mit der Feststellung entgegen, die wirtschaftliche Lage sei allgemein schwierig. Dafür erntete sie wütende Zwischenrufe von den Oppositionsbänken.

Erspart blieb der schwer in die Defensive geratenen Regierungschefin immerhin Kritik aus den eigenen Reihen. Spekulationen, sie könne sich die Loyalität der Brexit-Hardliner mit einer harten Linie gegenüber Brüssel im Streit um den Status für Nordirland erkauft haben, schienen sich zu bestätigen. Truss versicherte auf Nachfrage eines Abgeordneten, sie wolle an einem Gesetzentwurf festhalten, mit dem die als Nordirland-Protokoll bezeichnete Abmachung aus dem Brexit-Vertrag ausgehöhlt werden soll. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Für die Vorsitzende der Konservativen steht viel auf dem Spiel: Ein schwacher Auftritt könnte die Regierungschefin weiter schwächen und ihren Sturz beschleunigen. Die 47-Jährige steht Oppositionschef Keir Starmer von der Labour-Partei gegenüber, die derzeit in allen Umfragen klar führt. >> Lesen Sie hier: Kommentar: Liz Truss ist noch Premierministerin, die Macht hat sie jedoch längst verloren Die Opposition hatte am Montag bereits vergeblich gefordert, Truss solle Rede und Antwort stehen. Dass die Premierministerin stattdessen ihren neuen Hunt vorschickte und wortlos im Parlament zuhörte, wie er ihre erst kürzlich angekündigten Steuererleichterungen Stück für Stück rückgängig machte, brachte ihr Spott und Kritik ein. Die Regierungschefin gilt bereits sechs Wochen nach ihrem Amtsantritt als so gut wie erledigt. Einer Umfrage zufolge haben 80 Prozent der Briten eine negative Meinung von ihr. Mehr als die Hälfte der Mitglieder der Konservativen wünscht sich ihren Rücktritt. Bei einer Kabinettssitzung am Dienstag räumte Truss ein, einen Fehler gemacht zu haben. Die Steuererleichterungen seien zu schnell gekommen und und zu weitgehend gewesen, sagte Truss einem Sprecher zufolge. Sie habe aber versichert, weiterhin vollkommen ihrer Wachstumsagenda verpflichtet zu sein. Ihrem Vorgänger Boris Johnson war mit starken Auftritten im Unterhaus in Krisenzeiten immer wieder der Befreiungsschlag gelungen. Truss jedoch gilt als rhetorisch nicht besonders begabt. Fünf Tory-Abgeordnete haben bereits Truss' Ablösung gefordert Neben ihrem eigenen Auftritt bei der als Prime Minister's Question Time bekannten Fragestunde dürfte viel Aufmerksamkeit auch das Maß an Unterstützung bekommen, das Truss von ihren Abgeordneten erhält. Fünf Abgeordnete ihrer Fraktion hatten öffentlich die Ablösung von Truss gefordert. Viele weitere haben Medienberichten zufolge intern ihren Unmut geäußert. Erwartet wird aber, dass sich die konservative Fraktion vor einem Sturz der Premierministerin auf einen Nachfolgekandidaten einigen will, um ein weiteres zeitraubendes Auswahlverfahren mit Befragung der Parteimitglieder zu vermeiden. Als Favorit gilt Ex-Finanzminister Rishi Sunak, der im Rennen um die Johnsons Nachfolge im Sommer gegen Truss unterlegen war. Ebenfalls als aussichtsreich gelten die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Penny Mordaunt und Verteidigungsminister Ben Wallace. Auch der heutige Finanzminister Hunt wird ins Spiel gebracht. Mehr: Heimlicher Machtwechsel: Neuer Finanzminister korrigiert Kurs von Premier Liz Truss