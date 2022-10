Großbritannien Regierungskrise in London: Premierministerin Liz Truss tritt zurück

Nach nicht einmal sechs Wochen im Amt gibt die Regierungschefin dem Druck nach. Bis zur Wahl eines Nachfolgers will sie die Geschäfte weiterführen. Erste Namen kursieren bereits.

Liz Truss bei ihrem Statement vor Number 10 Downing Street. (Foto: Reuters) London

London Das Ende hatte sich seit Tagen angebahnt. Am Donnerstagnachmittag musste sich die britische Premierministerin Liz Truss schließlich in ihr Schicksal fügen und ihren Rücktritt erklären. Nach nur sechs Wochen geht damit eine der kürzesten Regierungszeiten eines Premierministers zu Ende, die es in Großbritannien je gegeben hat.

Sie sei in einer Zeit großer wirtschaftlicher Unsicherheit mit dem Mandat gewählt worden, Großbritannien auf einen Wachstumskurs zu führen, sagte eine sichtlich angeschlagene Truss vor ihrem Amtssitz in 10 Downing Street. „Ich kann dieses Mandat nicht erfüllen“, erklärte die 47-Jährige mit Blick auf den immer größer werdenden Widerstand in ihrer eigenen Konservativen Partei.

Deshalb werde sie zunächst als Chefin der Tories zurücktreten und ihr Amt als Premierministerin noch behalten, bis ein Nachfolger gefunden sei. Die britischen Konservativen wollen innerhalb einer Woche einen neuen Parteichef und damit einen neuen Premierminister oder eine neue Premierministerin wählen.