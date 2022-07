Großbritannien Regierungskrise in London: Zwei britische Minister treten zurück – Johnson in Gefahr

London Boris Johnsons politisches Schicksal als britischer Premierminister steht auf der Kippe. Am Dienstagabend traten mit Finanzminister Rishi Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid zwei Schlüsselpersonen in seinem Kabinett aus Protest gegen den Führungsstil des Premiers zurück.

Damit dürfte Johnson es schwer haben, sich noch lange an der Regierungsspitze zu halten. Grund für die Rücktritte ist offensichtlich Johnsons Verhalten in einem neuerlichen Sexskandal um seinen konservativen Parteifreund Chris Pincher.

Der Rücktritt von Sunak und Javid ist bislang der Höhepunkt in einer Folge zahlreicher Krisen und Skandale. Johnson stand bereits durch die sogenannte „Partygate“-Affäre während des Lockdowns in der Pandemie unter enormem Druck. Scotland Yard hatte gegen den Premier wegen eines Verstoßes gegen die Coronaregeln eine Geldbuße verhängt. Anfang Juni überstand er nur knapp ein Misstrauensvotum seiner eigenen Fraktion. Mehr als 40 Prozent seiner Parteifreunde stimmten gegen ihren Regierungschef. Kurz danach gingen zwei wichtige Nachwahlen für die Tories verloren.

Am Wochenende löste die Pincher-Affäre die nächste Regierungskrise aus. Der stellvertretende Fraktionschef der Tories hatte in stark angetrunkenem Zustand einige männliche Kollegen begrapscht. Es stellte sich heraus, dass der konservative Abgeordnete bereits wegen ähnlicher Vergehen bekannt war.

Johnson, der Pincher im Februar in die Fraktionsspitze berufen hatte, räumte zunächst nur ein, er habe gerüchteweise davon gewusst. Am Dienstag musste er jedoch zugeben, dass er von Regierungsbeamten offiziell bereits vor zwei Jahren über das Fehlverhalten informiert worden war.

„Wir können so nicht weitermachen“, schrieb Schatzkanzler Sunak in seinem Rücktrittsbrief an Johnson, den er anschließend auf Twitter veröffentlichte. Er stimme mit Johnson in den fundamentalen Fragen der Wirtschaftspolitik nicht mehr überein. „Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es nicht wahr“, schrieb Sunak mit Blick auf die vielen Ungereimtheiten in den Erklärungen des Premiers.

Vertrauen in den Premier verloren. (Foto: dpa) Sajid Javid, bisheriger Gesundheitsminister von Großbritannien

Sein Kabinettskollege Javid schrieb: „Leider ist mir klar, dass sich diese Situation unter Ihrer Führung nicht ändern wird – und damit haben Sie auch mein Vertrauen verloren.“ Beide Minister spielten damit auf die zahlreichen Unwahrheiten an, mit denen Johnson in den vergangenen Monaten immer wieder versuchte, sich im Amt zu halten. „Es ist Zeit, dass die Kabinettskollegen den entsetzlichen Schaden erkennen, den der Premierminister der Partei, der Regierung und dem Land zufügt“, hatte der Tory-Abgeordnete Anthony Mangnall bereits am Nachmittag getwittert.

Johnson versuchte mit einer Fernsehansprache seinen Kopf zu retten: „Ich denke, es war ein Fehler, und ich entschuldige mich dafür“, sagte der Premier mit Blick auf die Berufung Pinchers in die Fraktionsführung. Damit konnte er jedoch den Rücktritt seiner zwei wichtigsten Minister nicht mehr verhindern.

Noch ist unklar, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird. Den Parteiregeln zufolge darf es nach dem überstandenen Misstrauensvotum von Anfang Juni eigentlich zwölf Monate keine neue Abstimmung in der konservativen Fraktion über den Regierungschef geben. Nächste Woche finden jedoch Neuwahlen für den zuständigen Parteiausschuss „1922“ statt.

Johnsons Gegner setzen darauf, dass sie mithilfe von Gesinnungsfreunden die Regeln ändern und ein erneutes Misstrauensvotum gegen Johnson initiieren können. „Die Regeln werden geändert“, sagte der frühere Vizepremier und Johnson-Kritiker Michael Heseltine. Johnson werde die Rücktritte politisch nicht überleben – es werde kein Jahr mehr dauern. Möglich ist auch, dass Johnson von sich aus zurücktritt. Bislang hat er persönliche Konsequenzen jedoch immer strikt abgelehnt. Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei sprach von einem „Kollaps der Regierung“ und forderte Johnson auf, sein Amt aufzugeben.

Größte Wirtschaftskrise im Königreich seit 50 Jahren

Der stark angeschlagene Premier steht jedoch nicht nur wegen zahlreicher Skandale mit dem Rücken zur Wand. Seine Regierung hat bislang auch kein Rezept gegen die größte Wirtschaftskrise seit 50 Jahren gefunden. Die Inflation lag zuletzt bei über neun Prozent, das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Stillstand gekommen. Eine Streikwelle zieht über das Land, da viele Beschäftigte jetzt einen Ausgleich für die enorm gestiegenen Lebenshaltungskosten fordern.

