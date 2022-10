Der ehemalige Schatzkanzler muss sein Land aus der schwersten Wirtschaftskrise seit 50 Jahren führen. Dabei dürfte er auf viele Widerstände stoßen.

Der neue Parteichef und baldige Premierminister verlässt nach der Bekanntgabe des Ergebnisses die Zentrale der konservativen Partei. (Foto: Reuters) Rishi Sunak in London

London. Rishi Sunak hat das Rennen um die Spitze der Konservativen Partei gewonnen und wird damit auch der nächste Premierminister Großbritanniens. Der 42-jährige frühere Schatzkanzler erhielt als einziger Bewerber die Unterstützung von mehr als 100 Tory-Abgeordneten im britischen Unterhaus.

Diese Hürde hatte die Partei vor der Abstimmung festgelegt. Seine zuletzt noch verbliebene Rivalin, die konservative Mehrheitsführerin im Parlament, Penny Mordaunt, hatte kurz vor Ablauf der Frist an diesem Montag ihre Kandidatur zurückgezogen. „Wir stehen vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen“, sagte Sunak nach der Entscheidung am Montagnachmittag in einer kurzen Ansprach, „unser Land braucht jetzt Stabilität und Einigkeit.“

Damit erreicht die seit Wochen andauernde Regierungskrise in London einen weiteren Höhepunkt. Notwendig geworden war die parteiinterne Neuwahl, nach dem desaströsen wirtschaftspolitischen Fehlstart der noch amtierende Premierministerin Liz Truss.

