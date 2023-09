 Großbritannien: Schul-Skandal belastet britischen Premier Sunak

Bröckelnder Beton beschert Premierminister Rishi Sunak einen Fehlstart ins Wahljahr. Seine regierenden Tories fallen in Umfragen weit hinter die Labour-Partei.

(Foto: IMAGO/Avalon.red) Rishi Sunak

London Der britische Premierminister Rishi Sunak ist nach dem Ende der parlamentarischen Sommerpause gleich in die Defensive geraten. Verantwortlich dafür sind eine poröse Betonmischung, eine rebellische Unterhausfraktion und zwei weitere Nachwahlen, durch die die konservative Mehrheit im Parlament weiter abschmelzen könnte.

Sunaks Tories liegen in den Umfragen bereits jetzt fast 20 Prozentpunkte hinter der Labour-Opposition. Deren Chef Keir Starmer nutzte die parlamentarische Fragestunde am Mittwoch, um den Premierminister persönlich für die teilweise Schließung von baufälligen Schulen in England verantwortlich zu machen. „Er (Sunak) rührt keinen Finger, wenn es um die Kinder einfacher Bürger geht“, klagte der Labour-Chef den Premier an.

Der gab sich kämpferisch, bestritt alle Vorwürfe und behauptete, die englischen Schulen seien besser als jemals zuvor.