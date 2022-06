Großbritannien „Sommer des Missvergnügens“: 40.000 Bahnmitarbeiter streiken ab Dienstag in Großbritannien

Gewerkschaften protestieren in London

Für höhere Löhne wurde am Samstag in London demonstriert.

London So etwas hat es in Großbritannien seit den großen Streikwellen Ende der 1970er-Jahre nicht mehr gegeben: 40.000 Bahnmitarbeiter streiken ab Dienstag drei Tage lang für jeweils 24 Stunden.

Betroffen von dem Streik ist nicht nur der landesweite Schienenverkehr, sondern auch die Londoner U-Bahn. Nur ein Viertel der Züge soll fahren. „Wir werden nicht klein beigeben und uns ergeben“, kündigte Premierminister Boris Johnson im Rückblick auf die Massenstreiks vor knapp 50 Jahren an. Damals hatte sich die Regierung „ergeben“ und höhere Löhne gezahlt.

Mick Lynch, Generalsekretär der Gewerkschaft „Rail, Maritime and Transport“ (RMT) sagte: „Trotz großer Bemühungen unserer Verhandlungsführer ist es nicht gelungen, eine tragfähige Lösung für die Streitigkeiten zu finden.“

Der Gewerkschaftsführer machte für den Arbeitskampf die Sparpolitik der konservativen Regierung im öffentlichen Dienst verantwortlich und bezifferte die geplanten Budgetkürzungen im Schienenverkehr auf insgesamt vier Milliarden Pfund und damit etwa 4,66 Milliarden Euro.

Verkehrsminister Grant Shapps verurteilte den Streik als einen „selbstzerstörerischen Akt“, da zukünftig noch mehr Pendler lieber aus dem Homeoffice arbeiten würden, anstatt in die Bahn zu steigen. Zugleich drohte er der Gewerkschaft damit, die gesetzlichen Voraussetzungen für den verstärkten Einsatz von Leiharbeitern im Falle eines Streiks zu schaffen. So will die Regierung die öffentlichen Dienstleistungen aufrechterhalten.

Auswirkungen auf die Wirtschaft

Am Samstag waren Tausende Gewerkschafter in einem Protestmarsch durch die Londoner Innenstadt gezogen. Dabei solidarisierten sich auch Lehrer und Ärzte des staatlichen Gesundheitssystem NHS mit den Bahnangestellten und drohten ebenfalls damit, ihre Arbeit niederzulegen.

Der Ökonom Paul Dales von Capital Economics, schätzt, dass der Bahnstreik das Bruttoinlandsprodukt im Juni um bis zu 0,4 Prozent verringern könnte. Die britische Wirtschaft war im April bereits geschrumpft.

Bei vielen Briten rufen die Arbeitskämpfe negative Erinnerungen an den sogenannten „Winter der Missvergnügens“ zwischen 1978/79 wach, als Massenstreiks erst das gesamte Land lahmlegten und kurz danach die Labour-Regierung des damalige Premierministers James Callaghan zu Fall brachten.

Tatsächlich gibt es einige Parallelen: Damals stieg die Inflation auf über 13 Prozent, und die Gewerkschaften versuchten mit zweistelligen Lohnforderungen, den Sinkflug der Realeinkommen zu stoppen.

Nicht zufällig sprechen britische Medien heute von einem „Sommer des Missvergnügens“, der dem Vereinigten Königreich jetzt bevorstehe. Die Inflation wird nach Voraussage der Bank of England im Herbst die Marke von elf Prozent überschreiten. Die Wirtschaft befindet sich bereits auf einem Schrumpfkurs und könnte in der zweiten Jahreshälfte in eine Rezession rutschen.

Nach dem Urteil der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) steht von den großen Industrienationen nur Russland wirtschaftlich noch schlechter da als Großbritannien.

Löhne halten bei Lebenshaltungskosten nicht mit

Der Grund für die soziale Unruhe in der britischen Wirtschaft ist der gleiche wie vor 45 Jahren: Damals wie heute können die Löhne nicht mit den stark steigenden Lebenshaltungskosten schritthalten. Das gilt insbesondere im öffentlichen Dienst, wo die Bezahlung seit Jahren den Löhnen und Gehältern in der Privatwirtschaft weit hinterherhinkt.

In den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg die Entlohnung bei privaten Unternehmen nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde ONS mit einer Jahresrate von mehr als acht Prozent. Dagegen mussten sich die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst mit einem durchschnittlichen Anstieg von 1,6 Prozent zufriedengeben. Ben Zaranko vom Institute for Fiscal Studies sagt voraus: „Die Beschäftigten des öffentlichen Sektors werden mit ziemlicher Sicherheit mit realen Gehaltskürzungen konfrontiert.“

Ein schlechtes Zeugnis für eine Regierung, die eine Angleichung der Lebensverhältnisse, „Levelling up“, zu ihrem Hauptanliegen gemacht hat. Hinzu kommt, dass London die staatlichen Zuschüsse für die Bahn zurückfahren will. Stellenkürzungen und Einschnitte bei den Pensionen wären die Folge.

Ein Gitter versperrt den Zugang zu einer U-Bahn-Station, während eines Streiks der Gewerkschaft Rail, Maritime and Transport (RMT). (Foto: dpa) Auch die Londoner U-Bahn ist vom Streik betroffen

Die Gewerkschaft RMT fordert im Tarifkonflikt einen Inflationsausgleich auf den Lohnzettel, die Regierung will allenfalls zwischen zwei und drei Prozent mehr drauflegen. Dass sich die Regierung überhaupt mit den streikwilligen Eisenbahnern herumschlagen muss, liegt daran, dass Johnson den Bahnbetrieb während der Pandemie rückverstaatlicht hat. Sein konservativer Vorgänger John Major hatte die britische Bahn 1983 privatisiert.

Dass die Gewerkschaften die Regierung wie in den 1970er-Jahren bei dem Anliegen besiegen, ist zwar unwahrscheinlich. Die Mitgliedszahlen haben sich im Vergleich zu damals halbiert. Aber der Streik der Eisenbahner stürzt Johnson dennoch in ein Dilemma, trifft er die angeschlagene britische Wirtschaft doch in einer Schwächephase.

Johnson setzt auf Steuersenkungen

Ein Massenstreik könnte den Unmut über den Wohlstandsverlust im Land noch verstärken, insbesondere wenn nach den Eisenbahnern auch die unzufriedenen Postangestellten, Ärzte und Lehrer in den Ausstand treten sollten. „Wenn wir das vermasseln, riskieren wir einen De-facto-Generalstreik, der weitere Unruhen auslösen wird, die die gesamte Wirtschaft zum Stillstand bringen könnten“, zitierte die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ ein Kabinettsmitglied.

Boris Johnson, britischer Premierminister, während eines früheren Streiks in der Londoner U-Bahn. (Foto: dpa) Boris Johnson will beim Streik nicht nachgeben

Kommt die Regierung den Gewerkschaften jedoch zu weit entgegen, riskiert sie nicht nur ein weiteres Hochdrehen der Lohn-Preis-Spirale. Simon Clarke, Staatssekretär im britischen Finanzministerium, warnte: „Wir müssen vermeiden, dass wir eine Inflationsspirale anheizen, die eigentlich allen schadet.“

Ein teurer Deal mit den Beschäftigten im öffentlichen Dienst würde zudem auch ein Loch in die Staatskasse reißen und den Spielraum für Steuersenkungen deutlich verringern. Und Steuersenkungen sind das einzige Versprechen, mit dem Johnson seine murrende Partei noch zusammenhält und sich im Amt.

