Großbritannien Streit über die Zollgrenze in Nordirland eskaliert – Johnson riskiert Handelskrieg mit der EU

London/Brüssel. Der Streit zwischen Großbritannien und der EU über die Zollgrenze in Nordirland verschärft sich. Die britische Regierung hat jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der es ihren Ministern erlauben würde, entscheidende Vereinbarungen im sogenannten „Nordirland-Protokoll“ des Brexit-Vertrags außer Kraft zu setzen.

Die britische Außenministerin Liz Truss nannte die geplanten Änderungen eine „angemessene und praktische Lösung für die Probleme in Nordirland“. Eine Verhandlungslösung könne es nur geben, wenn sich die EU bewege, sagte die Tory-Politikerin. Im Moment sei das jedoch nicht der Fall.

Premierminister Boris Johnson hatte die geplanten Änderungen zuvor als „trivial“ bezeichnet. Zugleich wehrte er sich gegen den Vorwurf, seine Regierung breche mit ihrem Vorstoß internationales Recht: „Wir versuchen lediglich, einige bürokratische Vereinfachungen zwischen Großbritannien und Nordirland zu erreichen“, betonte Johnson.

Tatsächlich enthält das Gesetz jedoch weitreichende Vollmachten, ganze Teile des Protokolls einseitig auszusetzen. Das wird in London als Zugeständnis an die harten Brexit-Befürworter bei den regierenden Tories gesehen.

Der irische Außenminister Simon Coveney hatte den britischen Vorstoß in einem Telefonat am Montagmorgen mit seiner Londoner Amtskollegin als Bruch des Brexit-Vertrags gebrandmarkt. Der Gesetzesentwurf sei „zutiefst schädlich“ für die Beziehungen auf den britischen Inseln. Coveney sprach von einem „neuen „Tiefpunkt“ zwischen London und Brüssel.

Kritik dürfte auch aus Washington kommen. So hatte US-Präsident Joe Biden doch Johnson davor gewarnt, die Vereinbarung mit der EU einseitig aufzukündigen.

Die EU hat für den Fall, dass die Initiative von beiden Kammern des britischen Parlaments mehrheitlich angenommen wird, mit einem Handelskrieg gegen London gedroht.

EU will nicht gleich mit Sanktionen reagieren

Eine parlamentarische Mehrheit für den Regierungsentwurf ist jedoch nicht sicher, da der Vertragsbruch auch in der konservativen Partei heftig umstritten ist. Der frühere EU-Kommissar Lord Chris Patten bezeichnete den Vorschlag der Regierung als „völlig verrückt“.

Die EU-Kommission ist deshalb zunächst auf Deeskalation bedacht. Da der Gesetzesentwurf in Großbritannien erst am Anfang steht, will sie nicht gleich mit Sanktionen reagieren. Stattdessen wird vorerst nur geprüft, das auf Eis gelegte Vertragsverletzungsverfahren gegen Großbritannien wieder aufzunehmen.

Ein Frachtlastwagen verlässt den Hafen von Belfast. (Foto: dpa) Umstrittene Grenzkontrollen

Der Handelsstreit kommt insbesondere für Großbritannien zu einem heiklen Zeitpunkt. Im April ist die britische Wirtschaft überraschend geschrumpft. Zugleich bewegt sich die stark steigende Inflation in Richtung zehn Prozent. Rain Newton-Smith, Chefökonomin des britischen Industrieverbands CBI, warnte angesichts der brenzligen Konjunkturlage davor, die Handelsbeziehungen mit der EU weiter zu belasten.

In einer ersten Reaktion sagte der zuständige Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic, dass ein einseitiges Vorgehen beim Nordirland-Protokoll keine Zukunft habe. Man müsse gemeinsam eine Lösung finden. Sefcovic stellte zudem weitere Erleichterungen bei den Grenzkontrollen in Aussicht.

Nach dem Brexit sei man zunächst von einem hohen Risiko ausgegangen, dass britische Güter über Nordirland in den Binnenmarkt gelangen, hieß es in Brüssel. Entsprechend strikt habe man die Kontrollen angewendet. Nun habe die EU mehr Erfahrungswerte dazu, wie der Handel zwischen Großbritannien und Nordirland tatsächlich aussehe. Deshalb könne man die Kontrollen weiter lockern.

Eine „sehr destruktive Entscheidung“

Im Europaparlament wurde der neuerliche britische Vertragsbruch ebenfalls verurteilt. Dies sei eine „sehr destruktive Entscheidung“ der Regierung von Boris Johnson, sagte die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, Anna Cavazzini (Grüne).

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, David McAllister (CDU), sagte, die EU werde auf diesen Entwurf „entschlossen und geschlossen mit allen verfügbaren Mitteln reagieren“. Es handele sich um „einen bewussten Akt, mit den Verpflichtungen aus dem Austrittsabkommen zu brechen“.

Der Streit über das Nordirland-Protokoll tobt bereits, seit Großbritannien Ende Januar 2020 offiziell die EU verlassen hat. Beide Seiten haben sich vertraglich darauf geeinigt, dass Nordirland Teil des europäischen Binnenmarktes bleibt, um eine harte Zollgrenze für den Güterverkehr zwischen der nordirischen Provinz und dem EU-Mitglied Irland zu verhindern und das Friedensabkommen von 1998 zwischen Nationalisten und Unionisten in Nordirland nicht zu gefährden.

Stattdessen wurde die Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest des Königreichs in die Irische See verlegt, was zu bürokratischen Kontrollen in den Häfen führt. Zudem unterliegt Nordirland weiterhin der Kontrolle Brüssels, wenn es zum Beispiel um öffentliche Subventionen, Steuersätze oder Produktstandards geht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxembourg behält in Streitfragen das letzte Wort.

All das soll sich jetzt nach dem Willen Londons ändern. Güter, die für Nordirland bestimmt sind, sollen demnächst ohne Kontrollen in die Provinz gelangen. Brüssel und der EuGH sollen ihre regulatorische beziehungsweise rechtliche Hoheit über den Handel in Nordirland verlieren.

Mitglieder der Grand Orange Lodge of Ireland marschieren während der Parade zur Hundertjahrfeier Nordirlands. Die Unionisten sind Anhänger einer engen Anbindung Nordirlands an den Rest des Vereinigten Königreichs. (Foto: dpa) Belfast

Der Nordirland-Streit hat aber auch eine politische Dimension: Die London-treuen Unionisten in Nordirland befürchten, durch die bisherigen Regelungen vom Rest des Königreichs abgekoppelt zu werden. Die Democratic Unionist Party (DUP) weigert sich deshalb, den Weg für eine neue Regierung in Belfast frei zu machen. Seit den Kommunalwahlen Anfang Mai hat dort die nationalistische Sinn Fein Partei die Mehrheit im Parlament.

Mit einer einseitigen Änderung des Nordirland-Protokolls versucht London jetzt auch, eine Regierungsbildung im Regionalparlament zu ermöglichen. Ob das gelingt, ist jedoch keineswegs sicher. Der DUP reicht bislang der Gesetzesentwurf der Regierung in London nicht aus, sie besteht auf eine deutliche Änderung des Protokolls.

Umgekehrt wollen die Nationalisten wie auch viele Unternehmen in Nordirland die Vereinbarung mit der EU beibehalten. Johnson schaffe mit seinem „illegalen“ Vorstoß mehr Unsicherheit und Instabilität in Nordirland, kritisierte die Sinn-Fein-Politikerin Michelle O’Neill.

