Großbritannien Theresa May kündigt Statement zum Brexit an

Die britische Premierministerin hat offenbar große Sorge, die Brexit-Abstimmung im Parlament zu verlieren. Am Nachmittag will sie ein Statement abgeben.

Der britischen Premierministerin droht bei der Abstimmung zum Brexit-Deal eine Niederlage. (Foto: dpa) Theresa May

LondonAm Dienstag sollte im britischen Parlament die Abstimmung über ihren Brexit-Deal stattfinden. Doch offenbar will die Premierministerin nicht das Risiko eingehen, dabei eine Niederlage zu kassieren: Um 16.30 Uhr (MEZ) will sie vor das Parlament treten und ein Statement vortragen, Thema: „Exiting the European Union“. Das teilte die britische Labour-Partei am Montag mit.

May scheint sich dem Druck ihrer Abgeordneten zu beugen: Gerüchten zufolge soll die Abstimmung verschoben werden. Tagelang hatte es bereits Spekulationen über eine Verschiebung der Abstimmung gegeben, die wohl mit einer krachenden Niederlage für die Regierungschefin enden würde.