Großbritannien Truss' neuer Finanzminister räumt Fehler ein und will gegensteuern

Der frühere Außenminister will mit einem durchgerechneten Haushaltsplan überzeugen. Er nennt keine Einzelheiten, warnt aber schon mal vor steigenden Steuern.

Liz Truss hat ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen und den ehemaligen Außenminister einberufen. (Foto: dpa) Jeremy Hunt, britischer Finanzminister

London Der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt hat nach heftigen Marktturbulenzen Fehler in der Steuerpolitik von Premierministerin Liz Truss eingeräumt und einen neuen Kurs angekündigt.

„Es war falsch, den Spitzensteuersatz für die Höchstverdiener in einer Zeit zu streichen, in der wir von allen Opfer verlangen müssen, um durch eine schwierige Zeit zu kommen“, sagte Hunt am Samstag mit Blick auf eines der bereits wieder abgeblasenen Vorhaben von Truss der BBC. Und es sei falsch gewesen, Steuersenkungen anzukündigen, ohne den Bürgern die Finanzierbarkeit dieser Pläne offenzulegen.

„Wir müssen der Welt zeigen, dass wir einen Plan haben, der finanziell aufgeht.“ Hunt sagte, dass Truss ihre Fehler einsehe und sie geraderücken werde. Es lägen nun schwierige Entscheidungen vor der Regierung. Steuern könnten steigen und die Staatsausgaben müssten in den kommenden Monaten vermutlich weiter reduziert werden.

„Die Ausgaben werden nicht so stark steigen, wie die Menschen es sich wünschen, und alle Regierungsstellen werden mehr Effizienz finden müssen, als sie es geplant hatten“, sagte der Finanzminister. „Und einige Steuern werden nicht so schnell gesenkt werden, wie die Menschen es sich wünschen.“

Seine Äußerungen deuteten darauf hin, dass er viele der wirtschaftlichen Versprechen wieder zurücknehmen könnte, für die Truss im Wahlkampf um den Vorsitz der Konservativen geworben und die sie in den ersten Wochen ihrer Amtszeit umzusetzen versuchte.

Truss steht nach nur wenigen Wochen im Amt scharf in der Kritik, weil ihre Wirtschafts- und Steuerpläne für enorme Turbulenzen gesorgt hatten. Sie hatte argumentiert, dass damit das Wachstum angekurbelt werden könnte.

Vor drei Wochen versprach sie Steuererleichterungen in Höhe von 45 Milliarden Pfund, ohne zu erklären, woher das Geld dafür kommen sollte. Die Märkte und das britische Pfund stürzten ab. Gleichzeitig sorgte die inzwischen wieder einkassierte Senkung des Steuersatzes für Spitzenverdiener angesichts der hohen Lebenshaltungskosten für Unmut in der Bevölkerung.

Am Freitag feuerte Truss Finanzminister Kwasi Kwarteng - nach Ansicht vieler Beobachter, um ihre eigene politische Haut zu retten - und ersetzte ihn durch Hunt, den früheren Gesundheits- und Außenminister.

Gleichzeitig vollzog sie bei ihren Steuerplänen eine Kehrtwende. Innerhalb ihrer Konservativen Partei soll es Pläne geben, Truss als Parteichefin durch ihre zwei ärgsten Rivalen im Rennen um den Parteivorsitz im Sommer zu ersetzen, Rishi Sunak und Penny Mordaunt. Offen war allerdings, wie das bewerkstelligt werden könnte.

Auf die Frage, wie lange Truss Regierungschefin bleiben würde, sagte Hunt am Samstag, das Land wünsche sich jetzt Stabilität. Truss werde danach beurteilt werden, was sie bis zur nächsten Parlamentswahl 2024 leiste. „Sie ist seit weniger als fünf Wochen Premierministerin und ich möchte nur so viel sagen: Ich denke, dass sie bei einer Wahl beurteilt werden wird“, erklärte er.

