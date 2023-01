Großbritannien Unionisten blockieren weiterhin die Regierungsbildung in Nordirland

Die London-treue DUP verweigert die Zusammenarbeit und drängt auf eine Änderung des Nordirlandprotokolls. Sinn Fein will noch in diesem Jahrzehnt ein Referendum für eine Wiedervereinigung abhalten.

Die Nationalisten befürchten, dass die Zentralregierung in London durch die Blockade faktisch wieder die politische Macht in Nordirland an sich ziehen könnte. (Foto: dpa) Mary Lou McDonald (l), Parteivorsitzende von Sinn Fein, und Michelle O'Neill, stellvertretende Vorsitzende

London Acht Monate nach den Regionalwahlen in Nordirland gibt es immer noch keine Aussicht auf eine Regierungsbildung in Belfast. Am Freitag verstreicht aller Voraussicht nach erneut eine von London gesetzte Deadline, bis zu der sich die Parteien in der Provinz einigen müssen. Grund für die Blockade ist die Weigerung der London-treuen Democratic Unionist Party (DUP), einer Regierung unter der nationalistischen Sinn-Fein-Partei zuzustimmen. Die politisch Nachfolgeorganisation der Irish Republican Army (IRA) war im Mai 2022 erstmals stärkste Kraft in Nordirland geworden.

Nordirlandminister Chris Heaton-Harris wird voraussichtlich erneut die Frist nach hinten verschieben, um mehr Zeit für eine politische Lösung zu gewinnen. „Wenn heute keine Exekutive gebildet wird, bin ich rechtlich verpflichtet, innerhalb der nächsten zwölf Wochen Neuwahlen abzuhalten“, twitterte der Minister.