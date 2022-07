Großbritannien Von wegen „Keep calm & Carry on“: Briten protestieren gegen hohe Spritpreise

Autofahrer blockieren wichtige Verkehrsadern. Unterdessen weiten sich Streiks in vielen Branchen aus. Regierung und Notenbank zeigen sich machtlos gegen die Inflation.

Die Preise an der Zapfsäule sind innerhalb eines Jahres um nahezu 50 Prozent gestiegen. (Foto: IMAGO/News Images) Protest auf Straßen in Großbritannien

London Die steigenden Lebenshaltungskosten haben in Großbritannien zu ersten sozialen Protesten geführt. Demonstranten legten am Montagmorgen Teile des britischen Autobahnnetzes lahm, um gegen die stark gestiegenen Spritpreise zu protestieren. Auf der viel befahrenen M4 nach Wales kam es zu Blockaden. Auch im Norden Englands und in Schottland protestierten aufgebrachte Bürger.

Autofahrer spielten Fußball auf den leeren Fahrbahnen. Anderswo reduzierten Auto- und Lkw-Fahrer ihre Geschwindigkeit erheblich. Die Polizei sprach von „ernsthaften Verkehrsstörungen“.

Organisiert wurden die Proteste über soziale Medien. Aktivisten forderten weitere Steuererleichterungen. Der britische Finanzminister Rishi Sunak hatte im März bereits die Mineralölsteuer um fünf Pence pro Liter gesenkt.

Den rasanten Preisanstieg konnte er damit allerdings nicht stoppen. Die Preise an der Zapfsäule sind innerhalb eines Jahres um nahezu 50 Prozent gestiegen. Wie in Deutschland hat die britische Regierung die Kartellwächter aufgefordert zu untersuchen, warum die Steuersenkungen nicht an die Autofahrer weitergegeben wurden.

