Großbritannien Warum eine Vier-Tage-Woche auch Unternehmer glücklich macht

London „Samstags gehört Vati mir.“ Das war der Leitspruch, mit dem in den 1950er-Jahren in Deutschland für die Fünftagewoche geworben wurde. Wenn es nach dem Willen der Initiative „4 Day Week Global“ geht, kommt bald der Freitag dazu. Eine jetzt veröffentlichte Studie in Großbritannien hat ergeben, dass nicht nur die meisten der beteiligten 3000 Arbeitnehmer mit einer Viertagewoche glücklicher sind, sondern dass auch die große Mehrzahl der 61 teilnehmenden Unternehmen daran festhalten will. Joe Ryle, Direktor von „4 Day Week Global“, sprach von einem „Durchbruch“ für die Idee.

„Wir werden das Pilotprojekt auf jeden Fall fortsetzen“, berichtet Anne-Marie Imafidon, Chefin der britischen Beratungsfirma Stemettes, die Frauen bei ihrer Karriereplanung hilft. Die 32-Jährige ist sich sicher, dass auch größere Unternehmen als ihre Agentur mit 21 Mitarbeitern den Sprung in die Viertagewoche meistern können. „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“, sagte Imafidon der BBC.

Insgesamt haben 61 Unternehmen aus den Bereichen Bildung, Banken, IT-Dienstleistungen und Handel seit Juni 2022 an dem sechsmonatigen Pilotversuch in Großbritannien teilgenommen. 18 Firmen wollen die Arbeitszeitverkürzung dauerhaft beibehalten. 38 weitere Betriebe wollen zumindest das Projekt fortsetzen.

Die Umsetzung der Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich erfolgte unterschiedlich: Einige Firmen gaben den Freitag frei, andere wählten eine flexible Verteilung der Arbeitszeit über die Woche hinweg. Die Mitarbeiter beim Wissenschaftsverband Royal Society of Biology arbeiteten zum Beispiel statt sieben Stunden an fünf Tagen nur noch acht Stunden an vier Tagen. Ein „Fish and Chips“-Restaurant änderte seinen Schichtbetrieb: Nach zwei Arbeitstagen folgten zwei Tage Freizeit.

Die Arbeitnehmer berichteten von weniger Stress und Burn-out-Symptomen durch die kürzere Arbeitszeit. Auch die Zahl der Krankmeldungen ging zurück. Fast zwei Drittel der Mitarbeiter erklärten, dass die Viertagewoche ihre „Work-Life-Balance“ verbessert habe. „Die meisten gaben an, mehr Zeit für die Aktivitäten zu haben, die ihnen ohnehin Spaß machen“, heißt es in der Studie. Einige wenige Teilnehmer hätten ihren fünften Tag aber auch genutzt, um sich beruflich weiterzubilden.

Arbeitnehmer erhöhten ihre eigene Produktivität

Die Unternehmen meldeten höhere Einnahmen ohne einen Verlust an Produktivität. Die höhere Arbeitszufriedenheit führte außerdem dazu, dass die Fluktuation um die Hälfte zurückging. „Vor der Studie stellten viele infrage, dass die Produktivitätssteigerung die Arbeitszeitverkürzung ausgleichen würde. Aber genau das haben wir festgestellt“, betonte Brendan Burchell.

Der Soziologe von der University of Cambridge hat das Pilotprojekt wissenschaftlich begleitet. Viele Arbeitnehmer hätten in Eigeninitiative versucht, ihre kürzere Arbeitszeit produktiver zu nutzen, zum Beispiel, indem Konferenzzeiten deutlich verkürzt worden seien.

Kritiker halten dem nach Angaben des World Economic Forum (WEF) entgegen, dass die Produktivitätsfortschritte nicht dauerhaft seien und eine Viertagewoche für viele Branchen, aber auch für viele Mitarbeiter nicht geeignet sei. Außerdem würden die Arbeitskosten steigen.

Nach einer Umfrage der Personalvermittlung Reeds von 2021 würden etwa 80 Prozent der Arbeitnehmer in Großbritannien eine Viertagewoche bevorzugen. In den USA möchten nach einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Yougov aus dem Jahre 2019 immerhin zwei Drittel der Arbeitnehmer lieber zehn Stunden an vier Tagen arbeiten als acht Stunden an fünf Tagen. Dort ist die verkürzte Arbeitswoche gar nicht so neu: Seit den 1970er-Jahren hat sich die Zahl der Arbeitnehmer mit einer Viertagewoche um acht Millionen verdreifacht.

