Großbritannien Wettbewerbshüter verschärfen Kontrolle von Big Tech

Der Gesetzentwurf der konservativen Regierung folgt dem Kurs der Kartellwächter in Brüssel und Berlin. Großunternehmen drohen hohe Geldstrafen bei Marktmissbrauch.

Die britische Regierung will das Wettbewerbsrecht verschärfen, um die Marktmacht großer Technologiekonzerne besser kontrollieren zu können. (Foto: Reuters) Logos von Meta und Google

London Großbritannien verschärft die Regulierung großer Technologiekonzerne. Die britische Regierung wollte voraussichtlich noch am Dienstag einen Gesetzentwurf vorlegen, durch den die nationale Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) deutlich mehr Befugnisse erhalten soll. Das wurde vorab aus Regierungskreisen bekannt. London orientiert sich dabei offenbar an ähnlichen Vorhaben in der EU.

Um die Schlagkraft der Wettbewerbshüter zu verbessern, soll die „Digital-Einheit“ innerhalb der CMA mehr Macht bekommen. Damit soll verhindert werden, dass „Big Tech“ den Markt dominiert und so die Konkurrenz einschränkt.

Die Initiative der Regierung geht auf einen Bericht des Ökonomen Jason Furman zurück. Der frühere Wirtschaftsberater des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama hatte die Tech-Regulierung in Großbritannien 2019 unter die Lupe genommen und die Wettbewerbsbehörde aufgefordert, stärker auf die Auswirkungen von Marktmacht auf Innovation und Verbraucherschutz zu achten.