Großbritannien „Wo Ideen sein sollten, klafft ein Loch“ – Tony Blair will politisch wieder mitmischen

London Geschichte wiederholt sich doch – beinahe jedenfalls. Vor 25 Jahren wurde Tony Blair britischer Premierminister und löste im Vereinigten Königreich die sogenannte „Blair-Revolution“ aus: die Modernisierung des Wohlfahrtsstaates. Er wollte den „Dritten Weg“ zwischen Sozialismus und Kapitalismus finden – damals zusammen mit Bill Clinton und Gerhard Schröder.

Ein Vierteljahrhundert später sucht der inzwischen 69-Jährige immer noch und lud dazu am Donnerstag viele Gesinnungsfreunde nach London ein, sich mit ihm erneut auf den Weg zu machen. Mit dabei: vom chinesischen Tech-Guru Kai-Fu Lee über den ehemaligen US-Finanzminister Larry Summers bis hin zur früheren amerikanischen Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice viele mit Rang, Namen und Erfahrung.

Gründe für eine politische Zeitenwende gibt es mehr als genug: Großbritannien steckt in der schwersten Wirtschaftskrise seit 50 Jahren. Die Inflation steuert nach Voraussage der Bank of England auf elf Prozent zu, das Wirtschaftswachstum ist praktisch zum Stillstand gekommen. Das Leistungsbilanzdefizit liegt nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde ONS jetzt bei 8,3 Prozent – das ist die schlechteste Außenhandelsbilanz seit 1955. Von den großen Industrienationen steht nach Meinung der Denkfabrik OECD nur Russland im Moment noch schlechter da. Was fehlt, ist ein Plan, um aus dieser Misere herauszukommen.

„Wo Ideen sein sollten, klafft ein großes Loch“, kritisierte Blair nicht nur die konservative Regierung von Boris Johnson, sondern wohl auch die eigene Labour Partei. Von seinen früheren Parteigenossen befürchten nicht wenige, dass Blair es nicht bei Reden und Mahnungen belassen könnte, sondern damit liebäugelt, eine neue Partei der Mitte in Großbritannien zu gründen.

Der frühere Premier weist das zurück, merkte jedoch an, dass es mit Joe Biden in den USA, Emmanuel Macron in Frankreich und Olaf Scholz in Deutschland erneut einen Appetit für eine radikale, aber vernünftige Politik der Mitte gebe.

In Großbritannien sei der Bedarf dafür besonders groß. Das Land sei in „keinem guten Zustand“, stehe aber an „einem Wendepunkt“ und vor gravierenden Veränderungen, sagte der ehemalige Labour-Chef in London. Die Umfragen, die auf der von seinem Institut für „globalen Wandel“ organisierten Konferenz „Die Zukunft Großbritanniens“ präsentiert wurden, zeigen, wie schlecht die Stimmung im Land ist: Mehr als die Hälfte der Briten blickt pessimistisch in die Zukunft, drei Viertel halten das politische System für irreparabel und unfähig, die aktuellen Probleme zu lösen.

Der frühere US-Finanzminister warnt vor einer Rezession. (Foto: AFP) Larry Summers

Der frühere Tory-Minister Rory Stewart führte den Mangel an Ideen vor allem auf die Polarisierung der politischen Parteien in Großbritannien und den USA zurück. Statt konstruktive Kritik bestimmten „Opposition und Zerstörung“ den Ton in der Debatte. Für Kompromisse gebe es kaum noch Raum. Die Politik müsse ernsthaft sein, dürfe dabei aber noch langweilig sein, sagte Stewart mit einem Seitenhieb auf den heutigen Labour-Chef Keir Starmer, der oft als steif und trocken bezeichnet wird.

Für Paul Johnson, Direktor des renommierten Institute for Fiscal Studies (IFS), liegt der Kern der politischen Misere darin, dass die Politik auf die aktuellen Probleme wider besseren Wissens nicht reagiert. „Wir wissen, was zu tun ist, wir machen es jedoch nicht“, konstatierte der Wissenschaftler und nannte als Rezepte für den Wandel: frühzeitige Bildung, Freihandel, eine Wettbewerbspolitik für das digitale Zeitalter und eine stabilitätsorientierte Wirtschaftspolitik.

Der ehemalige US-Finanzminister und heutige Harvard-Professor Larry Summers sieht auf beiden Seiten des Atlantiks die Zeit für die politische Mitte gekommen, wieder in die Offensive zu gehen. Dass man vom „Dritten Weg“ abgekommen sei, liege auch an unvorhersehbaren Ereignissen wie dem Brexit oder der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten.

Früherer US-Finanzminister Larry Summers prophezeit eine Rezession

Summers hatte allerdings auch eine wenig erbauliche Botschaft im Gepäck: Bevor es besser werden kann, wird es erst mal schlimmer. „Es wird in den nächsten zwei Jahren eine Rezession geben“, sagte der Ökonom nicht nur mit Blick auf die USA. Die Geschichte lehre, dass eine „weiche Konjunkturlandung“ nach einem Inflationsschub und folgenden Zinserhöhungen durch die Notenbanken so gut wie unmöglich sei.

Der Amerikaner warnte insbesondere davor, angesichts der weltweiten Lieferengpässe jetzt verstärkt auf eine wirtschaftliche Autonomie oder gar Autarkie zu setzen. „Das ist das sicherste Mittel, um die Inflation noch weiter nach oben zu treiben“, sagte Summers und offenbarte damit auch schon die ersten Risse in der politischen Mitte. Die von Blair als Gesinnungsfreunde ausgemachten Macron und Biden fordern nämlich genau das Gegenteil: europäische Souveränität bis hin zu Protektionismus hier und „Buy American“ dort.

Gut möglich also, dass die erneute Suche nach dem „Dritten Weg“ ähnlich wie vor 25 Jahren auf einem steinigen Weg voller Kompromisse, Enttäuschungen und Zerwürfnisse endet. Blairs Biografie spiegelt diesen Leidensweg ganz gut wider: Nach der Blair-Revolution und „Cool Britannia“ kam der Irakkrieg, den Blair an der Seite des damaligen US-Präsidenten George W. Bush vorbehaltlos unterstützte. Davon hat sich die Polit-Marke „Tony Blair“ bis heute nicht erholt.

