Das milliardenschwere Subventionspaket der USA löst in der EU Ängste um die Wettbewerbsfähigkeit aus. Dabei profitieren auch viele europäische Firmen von den Maßnahmen.

„Unterm Strich werden auch die Unternehmen in Deutschland mehr Aufträge haben als vorher“, sagen Experten. (Foto: dpa) Ausbau der erneuerbaren Energien im New Yorker Stadtteil Queens

Brüssel Vor seiner Abreise nach Washington bemühte sich Robert Habeck, Optimismus zu verbreiten: „Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass es vielleicht nicht heute und morgen, aber dann doch in den nächsten Wochen gelingt, weitere Lösungen zu finden“, sagte der Bundeswirtschaftsminister, als er am Montag in den Flieger stieg.

Seit Monaten belastet der Streit über das in seiner Höhe unbegrenzte US-Subventionsprogramm für grüne Technologien („Inflation Reduction Act“, IRA) die transatlantischen Beziehungen. Insbesondere Habeck hat immer wieder auf die Gefahren für die europäische Industrie hingewiesen.

In Washington trifft der Grünen-Politiker auf Verstärkung in Person seines französischen Amtskollegen Bruno Le Maire. Gemeinsam wollen die Minister die US-Regierung dazu bewegen, ihre Subventionspolitik fair zu gestalten. Denn der IRA ist mit diskriminierenden Klauseln gespickt.

