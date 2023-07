Grüne Transformation Russland bremst G20-Energieminister-Treffen

Das G20-Energieministertreffen endet mit ohne große Einigungen. Ambitionierte Ziel beim Ausbau der Erneuerbaren stoßen bei einigen Staaten auf Ablehnung.

Habeck soll Russland in der nichtöffentlichen Sitzung scharf kritisiert haben. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

Goa Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Ergebnisse des G20-Energieministertreffens im indischen Goa als eine „gewisse Enttäuschung“ bezeichnet. In wesentlichen Punkten habe man keine Einigung erzielt. Der indischen G20-Präsidentschaft sei es aber gelungen, den Gipfel formal zu retten, sagte er am Samstag in Goa im Anschluss an das Treffen mit seinen Amtskollegen aus den großen Industrie- und Schwelländern. Das Treffen wurde überschattet vom Ukraine-Krieg. Habeck warf der russischen Seite eine „völlig verdrehte Weltsicht“ vor.