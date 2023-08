Gustavo Petro Ist Kolumbiens Präsident noch ein zuverlässiger Partner?

Petro war mit großen Versprechen angetreten, aus Europa sollte dafür Unterstützung kommen. Doch ein familiärer Skandal bringt ihn in Bedrängnis – und der nächste bahnt sich schon an.

Der kolumbianische Präsident hatte sich unter anderem ein neues Konzept für die Friedensverhandlungen mit den vielen bewaffneten Gruppen im Land vorgenommen. (Foto: Reuters) Gustavo Petro

Mexiko-Stadt Eigentlich hat Kolumbiens Präsident Gustavo Petro schon bald einen Grund zum Feiern, schließlich steht sein erster Jahrestag im Amt an. Stattdessen gerät er durch die Verhaftung seines ältesten Sohnes am Wochenende weiter unter Druck. Die kolumbianische Justiz wirft Nicolás Petro Geldwäsche und illegale Bereicherung vor. Auch dessen Ex-Frau Day Vásquez wurde festgenommen.

Beobachter warnen vor den Konsequenzen für den Präsidenten. Unter ihnen ist Sergio Guzmán, Direktor der Beratungsfirma „Colombia Risk Analysis“. „Der Skandal schadet seiner Legitimität und seinem Kampf gegen den Einfluss des Drogenhandels in der Politik“, sagt er. Es werde Petro jetzt noch schwerer fallen, seine Projekte durchzusetzen.

Der Skandal kommt für Petro zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Gerade erst hatte die EU bis Ende 2027 mehr als 45 Milliarden Euro an Investitionen in Partnerländer in Lateinamerika und der Karibik angekündigt, darunter auch Gelder für den Bau einer Metrolinie in Kolumbien.