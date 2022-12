Handel EU verklagt China vor der Welthandelsorganisation wegen Taiwan-Streit

In gleich zwei Fällen verschärft die EU ihr Vorgehen gegen China. Peking versucht aggressiv, Taiwan zu isolieren – und belegt europäische Unternehmen mit Strafen.

Die Welthandelsorganisation soll bei den Fällen entscheiden. (Foto: imago images/Andreas Haas) Blick auf das Gebäude der WTO

Brüssel Im Streit um Chinas Handelsbeschränkungen gegen Litauen will die EU nun eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO) herbeiführen. Die EU-Kommission verlangte in Genf die Einrichtung eines Schiedsgerichts, was einer Klage gegen China gleichkommt.

Litauen und China stecken in einem diplomatischen Streit um die Beziehungen des baltischen Landes mit Taiwan. Der Inselstaat hat im vergangenen Jahr ein Verbindungsbüro in Litauen eröffnet, das auch so genannt wird. China erkennt Taiwan nicht als eigenständigen Staat an und wehrt sich dagegen, dass andere Länder auch nur den Namen des Landes nutzen.

In der EU und den USA erwarten Analysten, dass sich China auf eine gewaltsame Eroberung des demokratisch regierten Taiwans vorbereitet. Dabei ist immer wieder das Jahr 2027 im Gespräch.